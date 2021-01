Gillmore Hoefdraad, de voortvluchtige ex-minister van Financiën, wordt al geruime tijd gezocht door onze justitie. De procureur-generaal (PG) mr. Roy Baidjnath Panday, heeft vorig jaar naar aanleiding hiervan gevraagd om internationale signalering van Interpol van de gewezen minister. Daarnaast heeft de PG ook voor twee medeplichtige verdachten de hulp ingeroepen van Interpol. Het gaat om de managing partner van ‘‘Clairfield’’, Hans Buysse, en de Nederlander Robert Putter.

Alle drie verzoeken zijn vorig jaar ingediend bij Interpol. Voor de ex-minister werd door Interpol gevraagd naar extra informatie, vanwege zijn positie binnen de toenmalige regering. Tot op dit moment komen de gegevens van Hoefdraad niet voor op de opsporingslijst van Interpol. De PG heeft in het kader van dit proces, gisteren duidelijkheid versterkt in het radioprogramma van ABC. De PG stelde, dat ruim drie weken terug, het Openbaar Ministerie (OM) antwoord heeft gegeven op de laatste vragen, die Interpol additioneel had gesteld.

“Ongeveer drie weken later, hebben wij tot nu toe niet kunnen constateren, dat er plaatsing op de Interpollijst heeft plaatsgevonden. Er is daarom weer informatie opgevraagd door Interpol Suriname, om te weten wat de stand van zaken is, en ik mag u informeren dat vorige week en wel op 7 januari, Interpol ons heeft geïnformeerd, dat zij de door Suriname aanvullende informatie heeft voorgelegd aan het legal comité, dat het aan het beoordelen is, in het kader van plaatsing op de Interpollijst”, aldus Baidjnath Panday.

De zaak is al geruime tijd in behandeling bij Interpol, en enige tijd later werd er door Interpol een vragenlijst opgestuurd met additionele informatie, waarop het OM al had gereageerd. Volgens de PG is er nu antwoord gegeven op alle vragen en die zijn ook weer vertaald naar het Engels, want er was sprake, dat er summierlijk informatie uit het onderzoeksdossier, verstrekt moest worden. “Wij hebben de informatie uit het dossier aangeboden voor vertaling en ook weer opgestuurd, dat hele proces heeft zich afgewikkeld in begin december en rond 7 januari werd er geantwoord door Interpol”, verduidelijkt de procureur-generaal.