Voor de verkiezingen van mei 2020 had president Chandrikapersad Santokhi aangekondigd, het land binnen 200 dagen uit de toen heersende crisis te kunnen halen. De voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland, zegt geen overzicht te hebben over de stand van zaken die momenteel nog in orde gebracht moeten worden. Doordat het land geen inkomsten heeft, moet er volgens Rusland bij de bestaande problemen corrigerend opgetreden worden. De voorzitter zegt, dat er volgens hem, wél gezegd mag worden, dat de regering haar werkzaamheden verricht door onder andere, lopende afspraken met de schuldeisers te herschikken. Volgens Rusland, zullen de inkomsten van IAMGold, Newmont blijven gaan gaan naar de schuldeisers. Wanneer de inkomsten binnen zijn, worden de schuldeisers betaald. Rusland is voorts van mening, dat de schuldeisers op een dusdanige wijze betaald moeten worden, dat het draagbaar is voor het volk. Rusland verklaart dat de president nog de ruimte heeft de beloofde 200 dagen te realiseren. “De 200 dagen zijn nog niet volgemaakt, maar laten wij hopen dat tegen maart, het eindelijk beter wordt dan het nu is”, aldus Rusland.

Rusland verduidelijkt, dat de regering de afgelopen maanden wél instaat is geweest om de salarissen, zonder lening uit te betalen. Echter vindt hij wel, dat de regering er voor moet zorgen dat de mensen die nu pinaren, niet nog verder belast worden, omdat zij genoodzaakt zullen zijn mee te betalen voor alle problemen die opgelost moeten worden. Ook wordt er vanwege de regering verwacht, dat zij haar bijdrage zal leveren. In ieder geval moeten de maatregelen niet zo hard zijn voor de mensen die het nu al niet breed hebben. “Men moet beseffen dat de NPS maar 3 zetels heeft, waardoor de partij niet veel kan doen”, zegt Rusland. Vervolgens stelt hij, dat de NPS haar bijdrage op haar eigen manier zal leveren en het maximale daaruit zal halen. “De inzichten van de NPS zullen zeker naar de regering toegebracht worden”, aldus Rusland.