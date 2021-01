De overheid heeft de wisselkoers voor de USD gesteld op SRD 14,29. Met name de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is van mening, dat de overheid de koers niet kan vaststellen zonder zelf in staat te zijn te voldoen aan de vraag naar dollars. VES-voorzitter Winston Ramautarsing zegt in gesprek met De West, dat de regering de koers moet loslaten. De markt zal dan de koers bepalen. Op de vraag als de koers niet steeds verder opgestuwd zal worden als de overheid de markt de koers laat bepalen, zegt Ramautarsing, dat het een grote leugen is dat de koers kunstmatig wordt opgedreven. “Niemand gaat meer betalen voor dollars dan noodzakelijk is. De koers moet reëel zijn op basis van de kracht van de economie. We moeten ophouden met het belazeren van mensen. We zullen ons niet nog niet tien jaar laten belazeren”, stelt Ramautarsing.

Volgens de econoom wil de regering de koers niet loslaten vanwege onzekerheid, omdat men niet weet op welk niveau de koers zal stabiliseren.

Zelf denkt Ramautarsing dat de koers tussen de 14 en 18 SRD zal stabiliseren. Volgens hem hoeft de koers niet boven de nu geldende marktkoers te komen, behalve als de regering een doorgaat met een onduidelijk beleid. Ramautarsing geeft aan dat de regering gewoon de juiste maatregelen moet nemen. Deze maatregelen moeten volgens de econoom, zijn opgenomen in het door het IMF ondersteunend plan van de regering. “De koers gaat alleen lopen door slecht beleid. Niet door speculatie”, aldus Ramautarsing.

De wisselkoers wordt in elk land bepaald door vraag en aanbod. Sommige landen hebben een ruime reserve aan valuta, waardoor zij kunnen interveniëren om de wisselkoers te verlagen. Suriname heeft dat ook vaker gedaan. “Daar is niks mis mee. Er kunnen toevallige fluctuaties zijn, waardoor de koers steeds kan fluctueren. De Centrale Bank treedt op door deze ups en downs incidenteel op te vangen door de koers gelijk te stellen”, zegt Ramautarsing.

Met een reserve van circa drie weken import heeft Suriname op dit moment geen ruimte daarvoor. De Centrale Bank van Suriname is hierdoor niet meer in de positie om te kunnen interveniëren om de koers stabiel te houden. “De Centrale Bank is geen speler meer op het veld en moet niet pretenderen de koers te kunnen bepalen. De economie laat zich niet door wetten reguleren. Als iets schaars is, gaat de prijs omhoog. Dat is een economische wetmatigheid en dat kan geen enkele president of governor veranderen”, stelt Ramautarsing.

Een duurzame oplossing is ervoor te zorgen dat valuta niet schaars is. Dat betekent volgens Ramautarsing, dat we meer moeten gaan verdienen in de export en/of minder importeren. Minder importeren betekent dat we armer zullen zijn en niemand wil dat, dus we moeten harder en smarter werken en de exportsector stimuleren. “We kunnen exporteurs ook niet straffen door te zeggen dat zij een deel van hun exportverdiensten tegen een politiek bepaalde koers moeten inleveren. Op een gegeven moment gaan zij naar manieren zoeken om de dollars goedkoper te vinden, men gaat knoeien of gaat in het ergste geval stoppen met de export. Dan hebben we een nog groter probleem.”

Volgens Ramautarsing lijkt het nu alsof de regering deze dingen doet om het volk te beschermen, maar het volk zal altijd het kind van de rekening zijn. Hij geeft aan dat de VES op het IMF-plan wacht. Hij is ervan overtuigd dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geen voorstander ervan zal zijn dat de regering de koers kunstmatig laag wil houden. “Als je niet wilt luisteren naar de lokale economen, zal je wel naar de IMF-economen moeten luisteren”, aldus Ramautarsing.