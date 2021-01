De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Prahlad Sewdien, deelde gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel mee, dat de schaarste aan veevoer waar veel kippenkwekers mee kampen, opgeheven wordt. Het gebrek aan voer zorgde er ook voor dat kip, kipdelen en eieren, fors in prijs stegen. Volgens Sewdien, heeft LVV een beroep gedaan op de rijstexporteurs, die vervolgens zijn ingesprongen met het leveren van rijst. Voor korte duur kan de rijst dienen als voer. Sewdien zei dat de rijstfabrieken afgelopen zaterdag zijn gestart leveren. “We hebben wel wat rust kunnen brengen in de veevoervoorziening. Afgelopen donderdag hebben we in bijzijn van president Santokhi, gesprekken op topniveau gevoerd met de leveranciers van grondstoffen. Het gaat in dezen om rijst uit Nickerie en we zijn tot een besluit gekomen, dat twee verenigingen van rijstexporteurs ons zullen helpen. Onlangs heb ik berichten gehad, dat er ruim voldoende voer op voorraad is”, aldus Sewdien.