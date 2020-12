Guyana bij offshore investeringen

Oliemaatschappijen die in Brazilië actief zijn, klagen al lang over vertragingen bij het verkrijgen van boorvergunningen en milieueffectrapporten die zijn goedgekeurd door het Braziliaanse instituut voor milieu en hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen (IBAMA). Onlangs meldde S&P Global Platts, dat de National Energy Policy Council (CNPE) van Brazilië, een harde klap heeft toegebracht aan het offshore exploratie- en productieprogramma van het land door 32 zeer potentiële, maar milieugevoelige offshore-blokken te verwijderen uit de 17e biedronde tijdens de vergadering van de beleidsmakersraad op 9 december.

Vicepresident Bharrat Jagdeo zei dat het vermogen van de Environmental Protection Agency (EPA) om milieuoverwegingen effectief aan te pakken moet worden verbeterd, maar dat de regelgevende instantie geen domkop kan worden voor investeringen. Hij zei dat dit niet alleen voor de olie- en gasindustrie is, maar voor alle sectoren. “We willen dat evenwicht vinden. We krijgen enorm veel klachten over projecten die heel weinig impact hebben op het milieu, maar mensen moeten erg lang wachten op goedkeuring, of ze moeten iemand betalen om het te krijgen”, zei hij.

“Dus we willen dat het bureau het land en onze welvaart beschermt, maar tegelijkertijd openstaat voor economische ontwikkeling.”

Van verschillende van de verwijderde blokken werd verwacht dat ze verhitte concurrentie zouden genereren, ondanks bezorgdheid over het milieu vanwege het potentieel voor het vasthouden van diepwaterafzettingen vergelijkbaar met de ontdekkingen van Stabroek-blokken van ExxonMobil voor de kust van Guyana. De Amerikaanse oliemaatschappij heeft sinds 2015, achttien ontdekkingen gedaan met een geschatte olie-equivalentvoorraad van ongeveer 9 miljard vaten. De olieproductie begon afgelopen december tijdens de Liza Phase 1 Development. Volgens geologen wordt aangenomen dat hetzelfde stuk zich uitstrekt langs de noordkust van Brazilië, vooral in de bekkens van Foz do Amazonas en Para-Maranhao, meldde S&P Global Platts in een rapport deze maand.

Total kocht blokken tijdens de 11e biedronde van Brazilië in 2013 en was van plan zeven putten te boren. Total heeft op 28 september zijn 40 procent operationele belang in de blokken FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 en FZA-M-127 overgedragen aan Petrobras voor een niet nader genoemd bedrag. Petrobras bezit nu een operationeel belang van 70 procent in de blokken, terwijl BP Energy de resterende 30 procent behoudt.

Petrobras heeft tientallen jaren ervaring in het omgaan met Braziliaanse toezichthouders en heeft een enorme invloed op het niveau van de overheid, wat ertoe heeft geleid dat veel functionarissen uit de industrie een snelle oplossing voor het geschil over boren verwachten. Het bedrijf nam ook USD 1 miljard aan investeringen op voor het Foz do Amazonas Basin en de equatoriale marge van Brazilië in zijn onlangs vrijgegeven bestedingsplan van USD 55 miljard voor 2021-2025.

Maar CEO Roberto Castello Branco vuurde tijdens een webinar op 3 december, een schot voor de boeg van IBAMA, toen hij zei dat Petrobras zijn investeringsgeld naar Guyana zou kunnen brengen om te boren als er geen vergunningen zouden komen. ‘’Dit moet worden opgelost’’, zei Branco. “We hebben daar grote olievooruitzichten, en het is verboden, terwijl Guyana even geniet en zich openstelt. Voorlopig blijven we wedden op Brazilië, maar het kan zijn dat we daar ook heen gaan.”

Volgens het rapport van S&P Global Platts hebben ook andere bedrijven te maken gehad met problemen in de regio. BHP Billiton heeft plannen opgegeven om in 2019 in twee Foz do Amazonas-blokken te boren, terwijl BP Energy ook te maken kreeg met vergunningsproblemen bij het FZA-M-59-blok. In oktober heeft BP de exploitatie van het FZA-M-59-blok overgedragen aan Petrobras. BP behield 70 procent van het blok, terwijl Petrobras 30 procent in handen had. Autoriteiten in Guyana hebben gezegd dat zorg voor het milieu een topprioriteit blijft en dat bedrijven die in het land actief zijn volledig moeten voldoen aan de nationale en internationale normen voor de bescherming van het milieu. Desalniettemin heeft de regering ook het belang van investeringen benadrukt om de economie van het land vooruit te helpen en de groeiplannen te stimuleren.