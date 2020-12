De regering heeft om besmettingen met het coronavirus terug te dringen, met ingang van 22 december, de avondklok vervroegd van 21.00 uur naar 19.00 uur. Met ingang van donderdag 24 december, zijn de maatregelen verder verstrengd en mogen alleen essentiële winkels geopend zijn. Niet-essentiële winkels (kledingzaken, bouwmaterialenzaken, warenhuizen, etc.) dienen gesloten te blijven. Horecazaken zijn alleen geopend voor het afhalen van maaltijden. Veel ondernemers lijden enorme verliezen.

De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, zegt tegenover De West, dat de VSW steeds op elke nieuwe situatie heeft ingespeeld, maar dat de overheid ook aanpassingen moet plegen, waarbij geen enkele sector verlies lijdt.

“Gezien het voor onze veiligheid is, hebben we constant op elke situatie ingespeeld door iedere keer aanpassingen te brengen om onze ondernemingen op de rails te houden. Het is begrijpelijk dat we ons momenteel in een uitdagende situatie bevinden, desondanks moeten de aanpassingen die gebracht worden zodanig zijn, dat niemand verlies lijdt’’, zegt Hasnoe. Hij stelt dat de foodbranche een van de belangrijkste sectoren is. ‘’Mensen moeten kunnen eten en drinken, daarvoor is er geld nodig, zo moeten er dus ook de mogelijkheden zijn dat mensen in deze moeilijke periode iets kunnen verdienen”, aldus Hasnoe.

Volgens Hasnoe is het vooral belangrijk dat de covid-protocollen voor 100 procent nageleefd worden, want alleen op die manier kan het aantal besmettingen teruggedrongen worden en dus een totale lockdown voorkomen worden. Hasnoe is van mening dat een totale lockdown niet goed zal uitpakken voor de economie, en vooral niet voor ondernemers. “Alles moet draaiende gehouden worden om instorten van de meeste bedrijven te voorkomen. Vooral voor de bedrijven die reeds randje kantje zijn, kan het desastreus worden.”

Ook zegt Hasnoe dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële diensten. “Bepaalde van de diensten die nu tot niet-essentieel worden gerekend, schijnen ergens wel essentieel te zijn. Stel dat je kraan kapot gaat. Die zou je zelf om geld te besparen, kunnen repareren. Daarvoor heb je dan een bouwmaterialenzaak nodig en die blijken nu gesloten te zijn. Zal je dan blijven wachten tot de maatregel ontheven is?”

Bij besluitneming moet er volgens Hasnoe, altijd een middenweg worden gezocht. “In deze periode gaat het om helpen, en het allerbelangrijkste, veiligheid”, aldus Hasnoe.

