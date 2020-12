De epidemioloog Indra Krishnadath, is gisterenavond tijdens de COVID-19-persconferentie, ingegaan op de huidige covid-situatie. Krishnadath zei, dat de covid-situatie momenteel redelijk stabiel is. De afgelopen dagen was er zelfs een lichte daling van het aantal besmettingen. Om te voorkomen dat de besmettingen wederom stijgen, heeft de regering besloten de maatregelen die golden tussen 24 en 28 december, te handhaven tot en met 2 januari 2021. “Elke COVID-19-besmetting is ons één te veel, vandaar dat wij nog steeds van mening zijn om besmette personen te isoleren”, stelde de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, tijdens de persconferentie. Het COVID-19 Management Outbreak Control Team maakte bekend, dat het redelijk tevreden is met de resultaten van de afgelopen dagen. Volgens Krishnadath, kunnen we voorzichtig stellen, dat er sprake is van een daling. “Maar wat de werkelijke impact van de maatregelen is, zullen wij pas over een week duidelijk merken”, zei Krishnadath. Ramadhin benadrukte verder, dat de resultaten de goede richting lijken op te gaan. Volgens hem heeft het ministerie van Justitie en Politie reeds de eerste boetes uitgedeeld aan lockdown-overtreders. ‘’De bedoeling van het uitdelen van boetes is, dat er een gedragsverandering duidelijk tot uiting komt’’, zei Ramadhin. Ofschoon de situatie stabiel is, zal de overheid volgens de minister, de nodige faciliteiten blijft opschalen.

Zo zullen het ‘s Lands Hospitaal en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ook ingezet worden om coronapatiënten op te vangen. Het St. Vincentius Ziekenhuis is reeds uitgerust voor coronapatiënten.