‘Liever online verkoop van vuurwerk en drank’

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft gisteren tijdens de COVID-19-persconferentie gezegd, dat vuurwerkwinkels en slijterijen, hun producten nu wel legaal aan de man mogen brengen.. “Vuurwerk is niet essentieel,, maar we willen meewerken aan het in stand houden van een traditie, en om de sfeer niet te verpesten. Als de regering niet meewerkend was en anders gewild had, dan zou zelfs het afschieten van vuurwerk verboden worden”,, maakte Ramadhin duidelijk. De overheid heeft wél graag dat vuurwerk en drank online verkocht worden en is daarbij bereid, dispensatie te verlenen aan de zaken om hun producten tot 22.00 uur ‘s avonds aan hun klanten te leveren.

Slijterijen moeten ervoor zorgen dat klanten hun bestellingen thuis bezorgd krijgen of ze komen afhalen. Als er toch fysiek zaken gedaan worden bij verkoop van vuurwerk, gelden de volgende regels: er moet een nummersysteem toegepast worden om rijvorming te voorkomen. Er mogen slechts vijf klanten tegelijk in de winkel zijn. Slechts één persoon per gezin, mag vuurwerkinkopen doen. In de winkels moeten er systemen zijn, misschien dranghekken, om te voorkomen dat mensen te dicht op elkaar staan.

“Consumenten moeten zich houden aan “Mohana” (mond-neuskap op, handen wassen en 1.5 meter afstand houden) en voorkomen dat ze onnodig oppervlakten aanraken”, benadrukte Ramadhin. Politie en of militairen zullen aanwezig zijn bij de verkooppunten van vuurwerk in het belang van de ordehandhaving. Bij overtreding wordt de zaak onmiddellijk gesloten, aldus de bewindsman. Vuurwerk mag tot en met 31 december, tot uiterlijk 5 uur ’s middags verkocht worden. De winkels moeten daarna hun deuren sluiten.

Essentiële diensten

Zowel Ramadhin en Waddy Sowma, vertegenwoordiger van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), gaf aan, dat waarschijnlijk nog meer ondernemingen hun deuren zullen mogen openen tijdens deze periode van verscherpte maatregelen. Sowma deelde mee, dat er gesprekken worden gevoerd over de definitie van het begrip “essentieel”. De VSB is namelijk van mening, dat diensten die grote groepen goed onder controle kunnen houden, met inachtneming van de COVID-19 protocollen, hun diensten naar de samenleving kunnen blijven aanbieden. Sowma riep ook het bedrijfsleven op, af te zien van de jaarlijkse bedrijfsafsluitingen, die normaliter feestelijk gebeuren. De bedrijven gaan hard moeten werken om de stroom van mensen te managen. “De motor die de economie draaiende houdt (het bedrijfsleven) moet niet stil komen te liggen”, benadrukte Sowma.

De rest van de door de regering afgekondigde COVID-19 protocollen, blijven van kracht. “ De COVID-19 situatie is nog steeds ernstig en alle maatregelen blijven gehandhaafd”, aldus Ramadhin. Gezien de drukke periode in aanloop naar de jaarafsluiting, wordt dringend het beroep gedaan op de samenleving zich te allen tijde te houden aan de maatregelen. Deze maatregelen zijn gisteren ingegaan en gelden t/m zaterdag 2 januari.