Recentelijk heeft de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, in een COVID-19-persconferentie meegedeeld,, de anti-COVID-19-maatregelen wederom te zullen moeten aanscherpen, als er geconstateerd wordt, dat de coronabesmettingen aanzienlijk stijgen.. Publieke gezondheidszorgdeskundige dokter Ruben Del Prado zegt, dat hij het tot nu toe gevoerde beleid van de minister van Volksgezondheid en het Outbreak Management Team, geheel ondersteunt. “Zij geven de juiste adviezen en ook de voorgestelde preventiemaatregelen zijn gebaseerd op de principes van de publieke gezondheidszorg”, benadrukt Del Prado. Hij is in afwachting, of de minister het advies aan de president zal geven, de maatregelen te versoepelen of verder te verscherpen, afhankelijk van het aantal nieuwe besmettingen deze week. Ook zegt hij, dat mocht er een totale lockdown komen, het de beslissing van de regering zal zijn, hetgeen door een ieder gerespecteerd en opgevolgd zal moeten worden. “Waar ik mij wel zorgen over maak, is de handhaving van de nu reeds afgekondigde maatregelen”, zegt Del Prado. Hij stelt, dat er nog heel veel overtredingen plaatsvinden, en dat de gedragsmaatregelen, niet in acht worden genomen. “Het is voor ons als sociale wezens niet gemakkelijk om in ons sociaal handelen en sociaal welzijn, beperkt te worden.

“Daarom moeten de opdrachten, zoals die nu gegeven worden als een beperking van ons sociale leven zeker in deze decembermaand door gedragswetenschappers en communicatiespecialisten vertaald worden voor de bredere samenleving, als zijnde in het belang van deze gehele samenleving. Hij is wel van mening, dat de regering uiteindelijk sancties moet toepassen indien mensen willens en wetens, de gezondheid van zichzelf en anderen in gevaar brengen. Zo vraagt hij de samenleving de COVID-19 maatregelen heel serieus te nemen, zodat Suriname bespaard kan blijven voor uit de hand lopend situaties, zoals die zich nu in een groot aantal landen voordoen. “Het is heel egoïstisch gedrag als men zich niet aan de maatregelen houdt en zo anderen in gevaar brengt, die zich wél aan de maatregelen houden. En heel in het bijzonder moeten wij denken aan de hardwerkende zorghelden, die zich dag en nacht inzetten voor de COVID-19 patienten in de ziekenhuizen”, aldus dokter Del Prado tegenover ons.

Onlangs werd bekendgemaakt, dat de regering een aanbetaling van 750.000 US Dollar heeft gedaan voor het verkrijgen van een SARS-CoV-2 coronavaccin. Volgens de internationale media, zal een vaccin ongeveer 15 Euro kosten. Echter zal met de voormelde aanbetaling de gehele Surinaamse bevolking niet kunnen worden voorzien van een vaccin. Del Prado zegt dat hij niet op de hoogte is van de financiële regeling. Momenteel zijn er twee vaccins beschikbaar, maar welke de Surinaamse regering zal kopen, is hem niet bekend. Als de regering niet gelijk een ieder in de samenleving kan vaccineren, zal zij een keuze moeten maken. Hij is van mening, dat de allerbelangrijkste mensen de gezondheidswerkers zijn die allereerst gevaccineerd moeten worden. De gezondheidswerkers zijn mensen, die dagelijks in contact komen met anderen kunnen de 1.5 meter social distance niet houden, omdat zij de patiënten moeten behandelen. “Zij lopen dus het meeste risico en moeten het allereest in aanmerking komen,” aldus Del Prado. Hij is voorts van mening, dat ook de seniorenburgers als een prioriteit gevaccineerd moeten worden, omdat zij de meest kwetsbare groep zijn. Hun immuunsysteem is volgens hem meestal ouder en zwakker dan bij jongeren en bovendien hebben zij vaak ook onderliggende chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. De derde groep, die volgens Del Prado ook snel gevaccineerd zal moeten worden, zijn mensen met onderliggende ziektes.

Ook meld de internationale nieuws, dat arme landen pas in 2022 genoeg vaccins zullen kunnen bemachtigen om al hun mensen te vaccineren. Del Prado zegt dat het erop lijkt, dat de rijke landen heel veel bestellingen hebben geplaatst en misschien zelfs ook genoeg betaald hebben, om hun onderdanen te kunnen vaccineren. “Dit is niet eerlijk tegenover de arme landen, maar de wereld zit nu eenmaal zo in elkaar. Van ‘eerlijkheid’ is er geen sprake. En omdat het vaccin nu pas wordt geproduceerd, denk ik dat er niet voldoende zal zijn, om de hele wereldbevolking binnen een aantal maanden te kunnen vaccineren”, aldus Del Prado. Verder zegt hij, dat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) er bekend om staat, speciale ondersteuning te geven aan de armere landen. Hopelijk zal het regionaal kantoor van de WHO voor de Americas, waar Suriname onder valt, de Pan American Health Organization (PAHO), samen met ons Ministerie van Volksgezondheid en andere regionale Caraibische organisaties en bevriende landen in de regio, mogelijkheden bieden om ons van voldoende vaccins te voorzien. Del Prado verklaart, dat het soms ook zo kan zijn, dat de fabrikanten een speciale prijs voor niet-rijke landen hanteren. “Belangrijk is hetdat tenmisten 70 procent van de gehele samenleving gevaccineerd is, voor het behalen van gemeenschapsimmuniteit” aldus dokter Del Prado

Zoals bekend heeft dokter Del Prado 20 jaar voor de Verenigde Naties gewerkt, waarbij een van zijn hoofdtaken was te onderhandelen over betaalbare medicamenten voor ontwikkelingslanden; voornamelijk de AIDSremmers. Van de twee, reeds goedgekeurde vaccins van de fabrikanten Pfizer en Moderna, en het derde vaccin dat vandaag of morgen voor gebruik zal worden goedgekeurd, van AstraZeneca, is bekend dat zij de ernstige vorm van COVID-19 voorkómen. Del Prado: “Met de tijd zal blijken of zij ook preventief werken tegen een besmetting met het gemuteerde COVID-19 virus“, zegt Del Prado. Hij wenst Suriname een veilige Owru Yari viering en een gezond 2021. “Dat moeten we toch kunnen? En denk vooral ook aan onze zorghelden!”, aldus Del Prado.

-door Charelle Gill-