Het afgelopen etmaal zijn 40 personen positief getest op het coronavirus. Vergeleken met de voorgaande dagen, is er sprake van een daling. Wel wordt geschat dat het aantal positieven de 400 zal passeren. Momenteel zijn er 397 positieven, terwijl in de afgelopen 24 uur, 23 personen genezen zijn verklaard. De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts Dew Sharman, zegt tegenover De West, dat de overheid bezig is mensen aan te sporen om niet op een onverantwoordelijke wijze door te gaan. Volgens Sharman, kunnen huisfeestjes een besmettingshaard van het coronavirus zijn. “Feesten is hoofdissue bij deze verspreiding, we moeten die attitude achterwege laten. Het gevaar van dit virus moeten we beter gaan beseffen.”

“De overheid heeft vanaf de constatering van de stijgging van het aantal actieve gevallen aangegeven, dat wij onze feest-attitude voorlopig achterwege moeten laten. We zien nu dat huisfeestjes een trend zijn, maar feesten is niet alles. Je brengt op die manier jouw leven en dat van anderen in gevaar. Na COVID-19 kan er alsnog gefeest worden, voor nu moeten we naar het grotere plaatje kijken”, aldus Sharman.

De overheid houdt het volgens Sharman bij waarschuwen, omdat zij zich ervan bewust is, dat een totale lockdown niet goed zal uitpakken voor de economie. Hij vindt het jammer dat ook mensen die zich vanaf dag één consequent aan de covid-maatregelen hebben gehouden, de dupe worden van de lockdown. “Men heeft het nog niet door dat de totale lockdown vermeden wordt voor de goodwill van de economie. Vandaar dat de politie nu harder dan voorheen optreedt. Uiteraard willen ze ons voor de totale lockdown behoeden”, zegt Sharman. De autoriteiten gaan vandaag in beraad over de covid-situatie. Vanavond zal bekendgemaakt worden of de maatregelen versoepeld dan wel verstrengd zullen worden.

-door Orsilia Dinge-