Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, heeft afgelopen woensdag tijdens een persconferentie meegedeeld, dat het niet de bedoeling is dat de politie zelf de quarantainebewaking gaat doen. De politie zal wel zorgen voor de algehele coördinatie van de security bedrijven die ingezet zullen worden.

Ook zal de politie de criteria vaststellen waaraan deze bedrijven zullen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. Een security bedrijf moet bijvoorbeeld om de surveillance goed uit te kunnen voeren, beschikken over auto’s. Daarnaast moet een bedrijf ten minste 100 manschappen hebben om het werk te doen.

“Zodat we zeker zijn dat wanneer zij belast worden met de bewaking van personen in quarantaine, zij dat effectief kunnen doen”, stelde de minister. De bewaking is voor personen die in thuisquarantaine zijn. Bewakingsbedrijven moeten erop toezien dat deze personen gedurende de periode dat zij in quarantaine moeten, daadwerkelijk thuis blijven en nergens naartoe gaan. Het is vaker voorgekomen dat personen in thuisquarantaine, zich niet aan de regels hielden en gingen winkelen of vrienden/familie gingen bezoeken.