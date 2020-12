‘We vrezen geen disciplinaire straffen’

Gisteren vond eindelijk na twee keer uitstel, de beëdiging en bevordering van de rekruten van de lichting 2019-2020 van het Korps Politie Suriname (KPS), plaats. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, beëdigde de rekruten. Van de 164 rekruten zijn 3 rekruten niet beëdigd tot politieambtenaar, omdat zij niet door de screening zijn gekomen. Volgens de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, zal met de nieuwe politieambtenaren, de onderbezetting tot het verleden behoren. Amoksi benadrukte tijdens de beëdiging, dat de nieuwe politieambtenaren zich te allen tijde aan de volgende vijf punten dienen te houden: het naleven van de wet in persoonlijke en in professionele zin, het met respect behandelen van aangevers, verdachten en veroordeelden ongeacht hun ras en sociale status, het verbod op het aannemen van ‘tyuku’s’ en het onthouden van het gebruik van overmatig geweld dan wel de macht gebruiken om anderen een voorkeursbehandeling te geven of voor persoonlijk gewin.

De rekruten zijn dan wel beëdigd, maar dat neemt niet weg dat zij nog steeds in actie zijn, omdat enkele rekruten nog geen uitrusting hebben. De secretaris van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Milando Atompai, bevestigt dit tegenover De West. “De overheid zal onze daden bepalen, het ligt echt aan hen hoe lang wij in beraad zullen blijven. De gemaakte afspraken zijn ze niet nagekomen, de rekruten zijn beëdigd, maar ze hebben geen uitrusting, het systeem werkt in feite niet zo”, aldus Atompai. Volgens hem vrezen de rekruten en de bond geen disciplinaire straffen vanuit het ministerie. “In dezen vrezen we geen straffen, je moet je mannetje kunnen staan. Het is nu of nooit. Hoe moeten de rekruten hun werkzaamheden uitvoeren zonder uitrusting, dit gaat niet zo. Als de uitrusting op zich laat wachten, zijn we ook klaar”, zegt Atompai.