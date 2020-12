President Chandrikapersad Santokhi, verklaarde recntelijk dat eenieder de wisselkoersen omlaag wil hebben. “Ik kan schreeuwen, mi ow sorgu, dat mi ow tjar a koers gwa gron, maar zo breng je een koers niet omlaag”, benadrukte de president. Volgens hem kan de koers gestabiliseerd worden, door een pakket van maatregelen te introduceren. Santokhi: “De daden van de vorige regering hebben ervoor gezorgd, dat wij een tijdelijk pakket van maatregelen moeten treffen.” Het pakket van maatregelen is in de tussentijd al voorbereid en goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA). Echter moet het nog volledig uitgevoerd worden, zei de president afgelopen zaterdag in het radioprogramma 90 Seconden van Radio 10.

Pakket van maatregelen

Er is in DNA beslist, dat er een verplichte repatriatie van deviezen verdiend door exporteurs zal zijn. Hierbij zullen alle exporteurs hun US dollars terug moeten brengen. Gebleken is volgens de president, dat de exporteurs hun deviezen niet naar de Surinaamse banken overmaken, maar naar het buitenland. Hij verklaarde, dat goederen geïmporteerd en verkocht worden, en de SRD zo verkregen, omgezet wordt in US dollar. “Dit wordt nu stopgezet, omdat men de gelden van hier moet overmaken”, benadrukte de president. Hij onthulde voorts, dat deze maatregelen, in overleg met de overheid constant uitgevoerd zullen worden.

De koersaanpassing vindt plaats in overleg met alle stakeholders, het bedrijfsleven en de cambio’s. In beraadslaging en calculatie van de overheid, werd de koers van SRD 14,- gehanteerd. Voordat de koers vastgelegd kon worden, is er eerst naar de oorzaken gekeken, zei Santokhi. Namelijk dat er een speculatie is bij de cambio’s. Echter vindt er officieel al 2 jaren geen export van vreemde valuta plaats, er is een overschot aan Euro’s en een groot tekort aan US dollars. Santokhi zei, dat er binnenkort een oplossing zal komen, waarbij wij weer US dollars kunnen importeren, en de druk minder zal worden op de vraag naar valuta.

Santokhi verklaarde, dat bij aanpassing van de government-take het vereist was, dat de koers geünificeerd werd. Santokhi: “Bij de vorige regering, wist een ieder dat de koers van de Centrale Banks van Suriname (CBvS) SRD7, – voor de US dollar was, terwijl het in de praktijk iets van SRD 15, – was.” Santokhi is voorts van mening, dat de valutawet een slechte wet is, die bedrijven kapot maakte. Er staat in de valutawet, dat er 60% van de opbrengsten omgezet moest worden tegen een koers van SRD 7, – terwijl die in de praktijk veel hoger lag. Inmiddels is de valutawet wederom in studie bij de deskundigen en zal binnenkort aangepast worden. “De nieuwe wet zal ook naar DNA gebracht worden als een zuivere wet”, aldus de president.

Buitenlandse gelden

Santokhi verklaarde, dat de zaak van de 19.5 miljoen Euro die in 2018 in beslag werd genomen door Nederland, nog steeds bij de rechtbank in Nederland ligt. Het geld werd in beslag genomen op Schiphol en was vanwege Suriname onderweg naar Hong Kong om te worden omgewisseld in US dollar. Het ging om geld dat bestemd was voor het nakomen van internationale verplichtingen. “De zaak is uitvoerig besproken, er is nog geen oplossing, omdat de zaak nog bij de rechter ligt. Wij geven de rechter en de advocaten alle ruimte om de zaak af te handelen”, zei de president. Hij haalde ook aan, dat wij 18 miljoen Euro nog resterende verdragsmiddelen terug hebben gekregen van Nederland. Ook hebben wij nog 2 miljoen Euro van Nederland ontvangen ten behoeve van de covid bestrijding. “Ook heeft Nederland 2 miljoen Euro gegeven, om biometrische paspoorten te vervaardigen, waardoor wij straks als Surinamers visumvrij naar Europa kunnen reizen”, verklaarde de president.

Onlangs gaf de president in een lokaal dagblad te kennen, dat hij niet blij is met het functioneren van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Naar aanleiding hiervan, zal er volgens de president een structurele aanpassing binnen het DNV geschieden. Volgens de president zal het om aanvulling van de diensten gaan. Ook zal er het komende jaar een wisseling van de wacht bij het Nationaal Leger plaatsvinden. Verder is het proces voor aanstelling van een nieuwe bevelhebber, reeds ingezet. Ook zal het beleid van het Korps Politie Suriname (KPS) en de Douane tegen strijdigheid van belangen worden gewijzigd. Santokhi verklaarde, dat het KPS volgens de geldende rechtsregels moet werken en hij als regering erop zal toezien dat dit gebeurt.