De regering is vandaag wederom overgegaan tot het aanpassen van de covid-maatregelen. Het uitgaansverbod dat door de week van 21.00 tot 05.00 gold, is vanaf morgen verschoven naar 19.00 uur in de avond. Het uitgaansverbod in het weekend blijft gehandhaafd.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zei vandaag op een persconferentie, dat de maatregelen noodzakelijk zijn, omdat het aantal positief geteste personen sterk gestegen is en de wetenschappelijke norm ruimschoots overschreden is. De nieuwe maatregelen van de regering gaan op 22 december in en zijn twee weken geldig.

Ramadhin verduidelijkte dat de maatregelen naar gelang van de situatie, eerder aangepast kunnen worden.

Er is nog steeds een samenscholingsverbod voor groepen groter dan tien personen en het is nog steeds verboden te feesten. Ook publieke evenementen waarvoor toestemming was verleend, komen te vervallen. Contactberoepen, zoals kapsalons en nagelsalons zijn niet toegestaan, terwijl bij eetgelegenheden mensen hun eten alleen mogen afhalen. Markten mogen dagelijks open met een beperkt aantal stands. Wat de kerstviering van kerken betreft, zal de regering de situatie analyseren en vóór kerst tot een advies komen over hoe het kerstfeest gevierd kan worden.

-door Priscilla Kia-