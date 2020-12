Geen inzage in document toegestaan

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), is niet betrokken geweest bij de formulering van het IMF-programma voor Suriname. Dit zegt VES-voorzitter Winston Ramautarsing, vandaag in gesprek met De West. Volgens hem zou het zoals het goed bestuur betaamt, goed zijn om de VES te betrekken in de formulering van het programma. Desondanks zegt Ramautarsing dat de VES rustig afwacht om het programma te zien om vervolgens haar commentaar te geven.

Volgens de econoom mocht hij als individu zitting hebben in de commissie, maar hij mocht het document niet inzien. Dit was reden voor hem om uit de commissie te stappen, maar ook om protest aan te tekenen bij de president over de wijze waarop het maatschappelijk middenveld betrokken wordt in de diverse maatregelen die de regering van plan is uit te voeren. “De VES wil geen stoorzender zijn, maar we willen voorkomen wat met het herstelplan is gebeurd”, zegt Ramautarsing. Hij vermoedt dat onzekerheid de onderliggende oorzaak is waarom de regering de VES geen inzage geeft in het IMF-programma. Volgens hem wil de regering werken met politieke vrienden, maar die hebben niet genoeg ervaring voor zo een programma.

Wat er nu gebeurt, is dat de regering vanaf november, haast om de ene dag vergadert met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). “Nu stuurt het IMF aan. Als het IMF een opmerking heeft, wordt het snel in orde gemaakt en zo gaat het eraan toe.”

Ramautarsing is van mening dat de regering hoopt om op technisch niveau een akkoord te bereiken met de VES, maar dat het politiek niveau nog volgt. “We zouden a-nationaal zijn als we een goedgekeurd programma door het IMF afkeuren”, zegt Ramautarsing. Hij geeft aan dat de VES ervaring heeft met dit soort programma’s, maar uiteindelijk ligt het aan de regering om te besluiten of ze met de organisatie wil werken. “We hebben het tweede Structureel Aanpassingsprogramma voor Suriname zelf geschreven, dus we weten waarover we praten. We hebben het beste van het land en de economie voor het oog”, haalt Ramautarsing aan.

Volgens hem is het onmogelijk om het IMF te vermijden, maar de regering zou enkele bestuurlijke, fiscale, productie verhogende en sociaal ondersteunende maatregelen moeten voorbereiden alvorens naar het IMF te stappen. Echter was de VES ook niet betrokken bij de formulering van het herstelplan.

Dit tegen alle beloftes van de regering om het adviesorgaan te betrekken in de plannen. De organisatie heeft het plan pas onder ogen gehad nadat het in het parlement was goedgekeurd. “We hebben wel ons commentaar gegeven, maar het was vernietigend want het plan was al goedgekeurd”, stelt Ramautarsing. Het plan van de regering bleek naderhand niet deugdelijk, maar dit kon voorkomen worden als VES vanaf het begin betrokken was. Hij vreest dat de organisatie weer een amateursprogramma zal krijgen, omdat niet alles wat de regering zegt zo is. “We zouden een herstelplan krijgen dat samenhangend was, maar dat was het niet.”

-door Priscilla Kia-