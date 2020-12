De regering Santokhi is momenteel voor een dilemma geplaatst en wel in verband met de snelle toename van het aantal COVID-19-besmettingen van de afgelopen tien dagen. Van een aantal positief geteste coronapatiënten van 6 nog geen twee weken geleden, noteerde het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) het afgelopen weekend 124 nieuwe gevallen, hetgeen een zeer verontrustende trend inhoudt. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen, dat de regering tot zeer drastische c.q. verscherpende maatregelen over zal moeten gaan, om deze toename van COVID-19-besmettingen, terug te dringen. De afgelopen week werd al vanwege de regering duidelijk gemaakt, dat er clusters van COVID-19-besmettingen zijn geconstateerd, waarvan de meeste in Paramaribo. Er werd zelfs voorzichtig gemeld, dat een groot aantal mensen bij een uitvaart besmet waren geraakt en momenteel in het Wanicaziekenhuis, ter verpleging zijn opgenomen. Weer anderen die niet positief zijn getest, maar wel in contact zijn geweest met positief geteste personen, zijn in quarantaine geplaatst. Het gerucht gaat zelfs momenteel, dat bepaalde lieden niet in overheidsquarantaine wensen te gaan en dat daar beroering over zou zijn ontstaan. Ook werd zeer recentelijk door overheidsfunctionarissen gemeld, dat ook een aanzienlijk aantal buitenlanders dat illegaal in ons land vertoeft, positief werd bevonden en ook is vervoerd naar ziekeninstellingen, om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Duidelijk is dat het terecht is, dat er vanwege de overheid, ook met de beschuldigende vinger wordt gewezen in de richting van deze vreemdelingen, die via allerhande sluipwegen ons land binnenkomen. En dat deze lui nog steeds op illegale wijze het land penetreren, is geen geheim. Er zou zelfs al enige tijd sprake zijn van mensenhandel, waar bepaalde figuren dik verdienen aan het leed en de sociale ontreddering van deze mensen. Het wordt naar onze mening, de hoogste tijd dat de overheid vooral de mondingen van onze grote rivieren gaat bewaken, want zelfs ingezetenen en landgenoten helpen mee aan deze vorm van criminaliteit, die internationale veroordeling in zich herbergt. Met de hulp van lokale bewoners worden buitenlanders tegen betaling vervoerd via de monding van de Marowijne- en Surinamerivier naar onze hoofdstad, om vervolgens onder te duiken binnen het illegale circuit. De meesten verdwijnen na enkele dagen naar het binnenland, om binnen een bepaalde sector te arbeiden. Het is daarbij niet uitgesloten dat onder deze nieuwe ‘gasten’, er dragers zijn van het voormelde gevaarlijke virus. Suriname kan zich deze vrijheid en ‘gastvrijheid’ onder deze omstandigheden zeker niet veroorloven, en zeker niet omdat de gezondheid van onze eigen mensen op het spel staat en er nog vele dodelijke slachtoffers kunnen vallen. Het is dan ook de hoogste tijd dat de overheid de hier vertoevende vreemdelingen beter gaat controleren en bewaken, al is het maar om onze eigen mensen te beschermen.