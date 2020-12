Meneer de redacteur, ik ben een fan van Keerpunt en van mening, dat bepaalde zaken toch onder de neus van de bevolking gewreven moeten worden. Straks is het drie jaar dat er niet langer en op legale wijze Amerikaanse dollars (cash) naar ons land worden ingevlogen. Ik wil het dan niet hebben over de dollars van de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) die door Van Trikt, Hoefdraad en Bouterse bij Chotelal werden verpatst. Ik heb het over de legale dollar importen die met de KLM werden ingevlogen. Al drie jaar teren we in op lokale voorraden en dollars die door de informele markt in circulatie worden gebracht. Het is dan ook niet vreemd dat de commerciële banken in ons land, geheel door hun voorraden geraken en rekeninghouders nog maar 50 dollar per keer kunnen opnemen van hun eigen tegoeden. Waar niemand over praat of over durft praten, betreft de compliance-kwestie waarbij correspondentbanken in het buitenland, steeds vaker hun neus ophalen voor onze lokale deviezenbanken, omdat wij als land zwaar in de verdenking staan aan witwassen van crimineel verkregen geld te doen. We moeten het als land en volk, niet vreemd vinden dat men in het buitenland geen zaken met ons wil doen als een volk doelbewust en tot wel twee keer toe, kiest voor een president die in het buitenland bij verstek is veroordeeld voor drugshandel. Het is niet vreemd dat er dan maatregelen tegen ons als land zullen volgen. En deze maatregelen worden dan extra door de bevolking gevoeld. En als je een dieftig ingestelde statisticus op een Centrale Bank plaatst, dan kan je bij voorbaat weten wat er zal gebeuren. Die bank was in 2015 al grotendeels door zijn monetaire voorraden heen en Hoefdraad weigerde daarom vanaf dat jaar, de jaarverslagen van de moederbank te produceren en publiceren. Maar niet alleen in Suriname daalt de ellende als dichte mist over een land als een volk de fout begaat een demagoog en salonsocialist als zijn leider aan te wijzen. Venezuela en Hugo Chavez zijn het mooiste voorbeeld van hoe je een land grondig en kundig kan afbreken en zijn volk tot de bedelstaf reduceren. Als je dan ook nog een criminele buschauffeur aan de leiding van dat land stelt, dan weten we allemaal wat er te wachten staat. Ruïneren van een hele staat is niet voor een ieder weggelegd, maar onkundige en schurkachtigen als Maduro, slagen daar klaarblijkelijk wel in. Maar het volk van Suriname heeft door misleiding, foute keuzes gemaakt na in 2010, verkeerde mensen het bestuur van het land in de schoot te werpen en wat is er met ons land gebeurd? Totaal leeggeplunderd en met een aanhoudende recessie opgezadeld waar totaal geen uitzicht over is. Overal zijn de rekeningen geplunderd en opgemaakt, tot op het laatste moment heeft Kromosoeto als directeur van de SPSB, nog kans gezien een miljoenenbedrag uit handen te slaan van de aantredende regering. Gelukkig meneer de redacteur, hebben Staatsolie en de SLM, hun dollars gestoken in het pensioenfonds, niet aan Hoefdraad ter beschikking gesteld om ook die fondsen totaal te bossen en of verduisteren. Uit den treure moet erop gewezen worden meneer de redacteur, dat men bewust en onder dwang, de valutakasreserves van burgers en ondernemingen, in goed vertrouwen ondergebracht bij de commerciële banken, wilde brengen onder het beheer van Van Trikt op de Centrale Bank. Van meet af aan was het de bedoeling dit geld te stelen. Zowel Van Trikt, Hoefdraad als Bouterse, wist dat het de bedoeling was dit geld (197 miljoen dollar) dat van spaarders was, te jatten. Dit is het beleid waar het Surinaamse volk zo nadrukkelijk voor gekozen heeft onder de slogan: ‘We gaan voor nog 5’. Het moet voor een ieder duidelijk zijn, meneer de redacteur, het zal de Centrale Bank van Suriname nog vele jaren duren alvorens ze in staat is de gestolen valutakasreserves en termijndeposito’s terug te betalen aan de belanghebbende banken en hun cliënten. Degenen die deze boevenkliek hebben aangesteld in 2010 en weer in 2015, dienen te weten dat 10 jaar monetaire vernietiging, zeker niet snel zal verdwijnen.