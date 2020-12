Veel kippenkwekers waren vanwege de schaarste aan kippenvoer, ten einde raad. Het gebrek aan voer heeft onder andere voor een prijsstijging van kip en kipdelen gezorgd. Veel kippenkwekers zaten met de handen in het haar, omdat zij door de schaarste genoodzaakt waren de kippen eerder te slachten. Echter zal volgens de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Prahlad Sewdien, het probleem spoedig opgelost zijn.

Sewdien deelde gisteren tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblee mee, dat het probleem van de schaarste aan pluimveevoer, de komende week zal worden opgelost. Volgens Sewdien zal een van de veevoerfabrikanten, aanstaande maandag een lading van de geïmporteerde grondstoffen krijgen. Het is de bedoeling dat de productie van voer opgevoerd wordt. De overige fabrikanten zullen in de loop van de komende week ook de grondstoffen krijgen.

Volgens Sewdien zal de prijs van het voer wel iets hoger dan normaal liggen. ‘’De schaarste aan veevoer is ontstaan, omdat 25 procent van de belanghebbenden meer kippen heeft gekweekt dan normaal. Hierdoor is het voer sneller opgeraakt’’, aldus de minister. Volgens Sewdien kopen de veevoerfabrikanten hun grondstoffen op basis van de behoefte die er is. Tot slot zei de bewindsman, dat hij de pellerijen heeft gebeld om breukrijst te leveren aan de fabrikanten.