Het opbouwen van sterke partnerschappen met belangrijke belanghebbenden in Guyana en het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale bedrijven, zijn zaken die ExxonMobil bijzonder interesseren bij zijn activiteiten in het Zuid-Amerikaanse land, aldus de president van ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge. Hij gaf aan dat het bedrijf een leidende rol zal blijven spelen in de ontwikkeling van mensen en capaciteit. Hij wees op de oprichting van het Center for Local Business Development (CLBD) in 2017, nog voordat de Liza Phase 1 Development werd goedgekeurd. “Dat heeft ons in staat gesteld om lokale ondernemers en bedrijven te betrekken. We helpen ze onze branche te begrijpen, ook stellen we ze in staat hun capaciteiten te vergroten tot aan het ondersteunen van ISO 9000-kwaliteitsnormen”, vertelde Routledge.

Tot nu toe hebben meer dan 21 bedrijven zich aangesloten bij het mentorprogramma van CLBD, dat deelnemers de nodige kennis en training biedt om te werken aan ISO 9000-conformiteit. Deze bedrijven omvatten machinewerkplaatsen, rigging en slinging, OEM-vervanging, beveiliging, afvalbeheer, logistiek, scheepspersoneel, training en wervingsdiensten. “We gebruiken dat centrum niet alleen voor de zaken van ExxonMobil, maar ook voor onze aannemers, voor andere bedrijven die actief zijn in de olie- en gassector, zodat lokale bedrijven zich kunnen registreren om te weten welke contracten en werkzaamheden eraan komen, zodat ze kunnen deelnemen”, zei Routledge.

Het bedrijf heeft ook het technisch en beroepsonderwijs en -opleidingsprogramma ondersteund, dat een sleutelrol speelt bij de ontwikkeling van technische vaardigheden, waarvan er meer nodig zullen zijn naarmate de olie- en gassector in Guyana groeit. “Er zijn goed opgeleide technici nodig. Daarom werken we graag samen met deze hogescholen om hun capaciteit op te bouwen, bij te werken en ervoor te zorgen dat hun onderwijsfaciliteiten en cursussen voldoen aan de vereisten die we in onze branche nodig hebben.”

Verschillende aannemers van ExxonMobil in Guyana hebben hun activiteiten uitgebreid met faciliteiten voor de offshore-activiteiten, die uiteindelijk de levering van fabricage en andere dergelijke diensten zullen omvatten. Baker Hughes gaat bijvoorbeeld verhuizen om een olieveldservicefaciliteit op te zetten in Land of Canaan op de oostelijke oever van Demerara (Guyana), terwijl Saipem bezig is met de voltooiing van een bouwwerf in zijn Georgetown-faciliteiten. Bovendien heeft SBM Offshore, de bouwer en exploitant van de Liza Destiny FPSO, gezegd dat het op zoek zal gaan naar enige fabricage in het land voor de Prosperity FPSO, die zich richt op de derde ontwikkeling van ExxonMobil in het Stabroek-blok.

De universiteit van Guyana is een andere instelling waarmee ExxonMobil samenwerkt voor de ontwikkeling van het hoogste niveau van vaardigheden. “We zijn verheugd om samen te werken met de universiteit, enthousiast over de plannen die de universiteit heeft om te groeien, de blauwdruk voor 2040 die ze aan het ontwikkelen zijn en waar ze naartoe beginnen te werken. Dus, terwijl ze die plannen hebben opgesteld, zijn we erg blij om ons te engageren en te helpen bij het opbouwen van de capaciteit van de universiteit om meer Guyanezen te onderwijzen en om de lat voor dat onderwijs hoger te leggen.”

Tot nu toe heeft ExxonMobil meer dan 69 miljard dollar uitgegeven aan lokale leveranciers en aannemers en het bedrijf zei, dat het van plan is om deze ondersteuning de komende jaren op te voeren naarmate zijn activiteiten in het land groeien.