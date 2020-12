De toekenning van het olie- en gasareaal in 2021 zal naar verwachting worden gedomineerd door landen als Guyana en Suriname, die net als enkele andere landen, het afgelopen jaar veel belangstelling hebben getrokken van de olie-industrie. In Guyana hebben de productieve ontdekkingen van ExxonMobil – 18 sinds 2015 – het land gecementeerd als de nieuwe olie- en gas-hotspot in de regio. De geschatte bruto winbare bron van 9 miljard vaten olie-equivalent in het Stabroek-blok zal naar verwachting verder toenemen.

Suriname heeft tot dusver, vier ontdekkingen gedaan voor 2020 die naar schatting meer dan 1,4 miljard vaten olie-equivalente bronnen bevatten. Exploratieactiviteiten gaan ook door met een hoog potentieel voor opwaarts potentieel in het aantal ontdekkingen. “We verwachten dat de licentieactiviteit van volgend jaar nog steeds wordt gedomineerd door landen als Suriname, Guyana, de Verenigde Staten, Noorwegen, Israël, India, China, Maleisië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten”, zei het in Noorwegen gevestigde Rystad Energy deze week.

“Andere landen maken hun licentieschema’s mogelijk pas in de tweede helft van volgend jaar bekend, terwijl ze wachten op het aantrekken van belangstelling van onder meer Indonesië, Myanmar, Thailand, Algerije, Tanzania, Equatoriaal-Guinea, Ecuador en Barbados’’, aldus Rystad Energy. In Suriname werden vorige maand door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., al acht blokken aangeboden met een oppervlakte van meer dan 13.524 km2 aan onderbelicht, maar zeer toekomstgericht areaal in het westelijke deel van het offshore-bekken. Ondertussen zijn de autoriteiten in Guyana van plan volgend jaar een licentieronde te openen, waarbij al interesse is getoond door bedrijven die in de regio actief zijn. Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras heeft gezegd dat het zich tot Guyana zou kunnen wenden voor toegang tot arealen langs de equatoriale marge van het land als de Braziliaanse milieuregelgevers geen vergunningen verlenen om te boren in het Foz do Amazonas Basin. Volgens Castello Branco, CEO van Petrobras, is het bedrijf door Guyana uitgenodigd om deel te nemen aan de komende biedingsrondes van het land. “In 2021 gaan deze biedrondes open”, vertelde Vickram Bharrat, minister van natuurlijke hulpbronnen van Brazilië. “In feite heeft de president van Guyana binnenkort ook een ontmoeting met de president van Brazilië”, voegde hij eraan toe. Volgens Rystad Energy ligt 2020 op koers om het jaar te worden met de minste afgesloten licentierondes van de 21e eeuw. Het toegekende areaal is naar schatting het laagste sinds 2002 met iets meer dan 324.000 vierkante kilometer, waarbij Noorwegen dit jaar de wereldleider is op het gebied van totale vergunde oppervlakte.