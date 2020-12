De officiële ingebruikname van het camerasysteem van de Stichting Herkeuring Motorrij- en Voertuigen Suriname (SHMS), die onder het ministerie van Justitie en Politie valt, vond gisteren plaats bij de Abdul Keuringsinstantie aan de Leysweg. Volgens de SHMS rijden erop de Surinaamse wegen, nog steeds automobilisten in voertuigen die allerlei gebreken vertonen, vandaar dat de SHMS heeft besloten over te gaan tot het plaatsen van camera’s bij de keuringslocaties, dit om misstanden bij keuringen te voorkomen.

Het camerasysteem zal de mogelijkheid bieden om een betere controle uit te oefenen tijdens herkeuringen op de verschillende keuringsinstanties. Het ligt in de planning dat alle voertuigen die gebruikmaken van de openbare weg, gekeurd worden door een keuringsinstantie die beschikt over het camerasysteem. Het is de bedoeling dat alle 58 keuringsinstanties zo spoedig mogelijk gebruikmaken van zo een camerasysteem.

“De leuze: ‘Mi wagi n’e go na keuringstation, maar e keur’, zal door middel van dit systeem tot het verleden behoren. Alle auto’s zouden zich moeten laten keuren, gezien dit cameraproject een minicomputer is die alles noteert”, zegt SHMS-voorzitter Mike Naarden. Volgens hem is het implementeren van dit systeem bedoelt om de veiligheid in het verkeer verder te waarborgen. “Controle is geen daad van vijandschap, we willen gewoon de zekerheid dat voertuigen daadwerkelijk herkeurd worden en zo voldoen aan de technische en wettelijke eisen. Deze camera is ons oog vanuit onze controlekamer. Het systeem vraagt tijdens de keuring een foto te maken van het voertuig. Indien dat niet mogelijk is, gaat de keuring niet door”, benadrukt Naarden.

Olton Helstone, directeur Operationele Diensten op het ministerie van Justitie en Politie, verduidelijkt, dat het camerasysteem niet de taak van de keurmeester vervangt, echter is het grotere doel om veiligere voertuigen op de weg te hebben. “Het implementeren van dit systeem is om te voorkomen dat voertuigen die niet aanwezig zijn, toch goedgekeurd worden. Met dit systeem hebben we in principe een belangrijke stap gezet in de verbetering of waarborging van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersdoden. We gaan voertuigen nu op de juiste wijze herkeuren. Ik geef wel mee, dat wij ook ons rijgedrag moeten veranderen, zodat het aantal verkeersongevallen afneemt”, aldus Helstone.

door Orsilia Dinge