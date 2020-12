NDP-parlementariër Stephen Tsang, heeft gisteren tijdens de vergadering over de ontwerpwet met regels voor de oprichting van een Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid in Suriname, aangegeven, dat de samenleving wordt misleid met verkeerde cijfers op het COVID-19 dashboard. “Al bijkans twee maanden kloppen de cijfers op de covid-website niet en de minister weigert data te delen met het parlement, omdat het naar zijn zeggen privacy schending is. Ik vind dat je reinste onzin. Ik heb de data van de website bijgehouden en de samenleving wordt misleid met verkeerde cijfers”, stelde Tsang.

Hij haalde aan dat bijvoorbeeld eergisteren gemeld was, dat er 6 nieuwe cases bij waren gekomen en 3 genezen waren. “Dat wil zeggen, er zijn 3 actieve cases bijgekomen. Het totaal aantal staat nu op 30. Gisteren was dat 25. Er zijn in werkelijkheid dus 5 erbij gekomen en niet 3. Uit het niets zijn er 2 extra cases bijgekomen. Waarom is het misleiding? Volgens deskundigen is het percentage nieuwe cases belangrijk. Gisteren waren er 6 nieuwe cases bijgekomen uit 33 testen. Dat geeft aan dat het percentage op 18 procent komt, maar als we de 2 extra erbij optellen, dan kom je op 24 procent en dat is een alarmerend groot verschil. Zo gaat dat al bijna twee maanden met cijfers op de website. Het geeft een verkeerd beeld van de werkelijke situatie.

Wij willen meer duidelijkheid van de regering”, zei Tsang. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, reageerde door te zeggen dat er inderdaad een klein verschil is op de website. “Wanneer we geteste positieven krijgen, worden die gevallen gerapporteerd, maar in de afgelopen tijd is het zo dat de cijfers worden aangepast op basis van de ziekenhuisopnames. Het gaat erom dat de kleine discrepanties niet komen door manipulatie, maar doordat er nu op een andere wijze wordt geregistreerd, waardoor er een delay ontstaat in de registratie”, aldus Ramadhin.

Tsang merkte ook op dat de maatregelen verscherpt zijn, maar dat de First Lady gisteren een groot feest had met seniorenburgers. Tsang wilde weten waarom de regering zo een groot risico neemt met de seniorenburgers, te meer omdat zij tot een risicogroep behoren en het aantal gevallen aan het stijgen is. Hij stelde ook vragen over het feit dat Nederland in lockdown is tot 19 januari, maar dat ons luchtruim wel open is voor vluchten uit Nederland. Volgens Tsang was de redenering van de regering voor het openen van het luchtruim dat Nederland tot een laag risicoland behoorde. De parlementariër wilde weten welke extra maatregelen getroffen zullen worden en als het luchtruim open blijft.

Melvin Bouva (NDP) pleitte vooral voor meer duidelijkheid over de maatregelen van de regering, vooral naar onder andere de horeca- en de entertainmentsector toe. “Er zijn afspraken gemaakt met de verschillende sectoren. Ze hebben maandenlang niet gewerkt en nu de protocollen daar staan, nog geen 48 uur daarna wanneer de mensen hun plannen hebben gemaakt, hun investering gedaan, wordt dat op een onduidelijke en onzekere manier teruggedraaid”, stelde Bouva. Hij wilde weten hoe de regering ondersteuning zal geven aan deze sectoren en wat er zal gebeuren. “Elke besluit dat stuit tegen onbegrip, kijkt aan tegen weerstand en we vragen de regering begrip om uit te leggen wat de rechtvaardiging is. Als er problemen zijn met de Brazilianen en Frans-Guyana die de oversteek doen, dan moet daar de controle opgevoerd worden. Maar er moet meer tolerantie zijn voor ondernemers, vooral in december.”

Mahinder Jogi (VHP) zei dat niet alleen ondernemers, maar ook andere mensen geconfronteerd worden met de negatieve effecten van corona. Echter vroeg hij begrip wanneer de regering op basis van data en informatie, maatregelen treft. Hij deed een beroep op de regering om aanstaande donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, de aspecten rond corona genoegzaam te belichten.

door Priscilla Kia