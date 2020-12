De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft gisteren de nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt, waarbij er een samenscholingsverbod geldt voor groepen van groter dan 20 personen. Het is dus verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Ook is de avondklok vervroegd naar 21.00 uur. De avondklok geldt tot 05:00 uur in de ochtend.

Op sociale media barstte een storm van kritiek los. Zangeres Cherryl Welles- Rijger maakte de opmerking: “Ik denk dat we een dankdienst moeten houden binnenkort voor alle artiesten en anderen die jarenlang de entertainmentindustrie hoog houden en nu gewoon aan de kant gezet worden zonder enige compensatie.” Hoewel de covid-maatregelen aangescherpt zijn, vindt het evenement dat de First Lady organiseert voor seniorenburgers in het Live Entertainment Center (Flamboyant Park), gewoon voortgang.

Het kabinet verduidelijkte dat het evenement van de First Lady om een dankdienst gaat en derhalve is het protocol voor kerkdiensten/religieuze bijeenkomsten van toepassing. Volgens de Communicatie Dienst Suriname (CDS) is één van de regels van het bovengenoemde protocol, dat het toegestane aantal personen per vierkante meter dient te worden nageleefd. “Wij delen mede dat op basis van voornoemde protocollen rond de 500 personen aanwezig mogen zijn in deze locatie. Het aantal genodigden is bijzonder ver beneden dit aantal. Wij garanderen de gemeenschap dat wij op basis van onze verantwoordelijkheid naar de totale gemeenschap, maar bovenal naar onze seniorenburgers, alles in place zullen hebben voor een vlot en covid-vrij evenement. Het kabinet heeft terdege overwogen dit event geen voortgang te laten vinden. Het zou echter niet ten dienste staan van onze waardige seniorenburgers die al tijdens deze zware pandemie al veel verstoken zijn van gezelschap en vertier. Ook deze kwetsbare groep moet met plezier en op een veilige, menswaardige wijze invulling kunnen geven aan hun dagelijks leven. Laten wij onze senioren deze gelegenheid niet ontnemen en gezamenlijk de juiste informatie delen. De voor de senioren langverwachte dankdienst zal voortgang vinden met bijzondere inachtneming van de protocollen. Vermeldenswaard is dat op hetzelfde tijdstip een meeting gaande zal zijn op het Perscentrum. Deze meeting zal zijn tussen het Kabinet van de President en relevante stakeholders binnen de entertainmentsector”, aldus de CDS.

“Ik heb het al uitgerekend. Zoek een perceel van 600m2, dan mogen wij 600/5 = 120 personen accommoderen volgens hun regels. Dan mogen we een dankdienst houden. Hoe groter het oppervlak, hoe meer personen van onze dankdienst kunnen komen genieten. Het is geen feest, mensen. Het is een dankdienst. We houden ons aan de regels: mondkap en afstand verplicht. Negatieve COVID-19-test is helemaal welkom, mag maar 24uur oud zijn”, zegt Derrick P. Sinds gisteren hebben personen werkzaam in de horeca, toerisme en de entertainmentsector via sociale media opgeroepen om zich vandaag te verzamelen bij TBL Parking om 11.00u. “We gaan protesteren om tot een oplossing te komen of een eventuele compensatie voor evenementen te krijgen”, is te lezen in een oproep die rondgestuurd wordt.