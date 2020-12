De Bigisma Dey die vandaag door First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry, bij het Live Entertainment Center (Flamboyantpark) werd georganiseerd, was volgens de mediacoördinator van de Communicatiedienst Suriname (CDS) Alven Roosveld, een drive-thru evenement en alle covid-maatregelen zouden worden nageleefd. Echter bleek zulks niet zo te zijn. Tot onze verbazing werd vertegenwoordigers van De West en de Ware Tijd (dWT), de toegang geweigerd tot dit evenement. Een journalist en fotograaf van dWT en een fotograaf van De West, mochten het terrein niet betreden om hun werkzaamheden te verrichten. Aan hen werd meegedeeld, dat de activiteit door middel van een persbericht, hen toegestuurd zou worden.

Ook werd de vertegenwoordigers voorgehouden, dat het evenement een ‘besloten bijeenkomst’ betrof.

Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren, als de persvrijheid, wordt beschermd en gerespecteerd. De pers toegang weigeren tot dit evenement van de regering, is een schending van het recht op de vrije meningsuiting. Kort nadat er in de samenleving zware onvrede is ontstaan over deze Bigisma Dey, omdat er vanwege de regering eerder strenge maatregelen zijn afgekondigd, heeft de entertainmentsector besloten zijn misnoegen te uiten, door middel van een protest vóór het Live Entertainment Center. Volgens deze sector meet de regering met twee maten, omdat zijn activiteiten geen voortgang kunnen vinden, maar die van de firstlady wel.