Besmettingen beperken en stijgingen bedaren

Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid zei gisteren tijdens de spoed covid-persconferentie, dat het aantal coronagevallen de laatste dagen wederom aan het toenemen is. Hij onthulde, dat er momenteel sprake is van clustergevallen, voornamelijk in de regio Paramaribo-Noord, waar illegale Brazilianen zich ophouden en de contact-tracing heel moeilijk op gang komt. Ramadhin: “De stijgingen zijn te traceren naar een aantal clusters: Illegale Brazilianen uit Frans-Guyana en uit de goudvelden in de omgeving van Villa Brazil en ook door evenementen die thans gehouden werden.” Ramadhin stelde dat er vanwege de regering, altijd gewerkt wordt om de gezondheid en de veiligheid van de samenlevings als eerste prioriteit te stellen. “Wij zullen er alles aan doen de besmettingen te beperken en de stijgingen te bedaren”, aldus Ramadhin.

Hij merkte voorts op, dat de versoepeling van de covid-maatregelen ertoe geleid heeft, dat mensen niet alleen evenementen organiseren, maar nu ook clubs en bars open stellen.

Volgens Ramadhin, namen de mensen in de horecasector ook een risico, door de eetgelegenheden open te stellen, in plaats van afhaalservice toe te passen. Ramadhin: “De situatie in ons land lijkt normaal, de uitdruk wordt gewekt dat covid vertrokken is uit Suriname. Momenteel is het in Suriname niet haalbaar een volgende covid golf te bestrijden”. Ramadhin verklaarde dat er in verband met de jaarafsluiting, een protocol voor outdoor evenementen was vrijgegeven. De regering had met toestemming van Volksgezondheid, de bedrijven, de kans gebodenn om onder een protocol, het jaar op een goede wijze af te sluiten. “Het QuickResponse Team, arbeidsinspectie en de milieu-inspectie, hebben meerdere keren moeten ingrijpen, omdat men zich niet aan de maatregelen houdt en wij genoodzaakt zijn, de samenscholing terug te brengen naar 20 personen”, aldus Ramadhin.

Ramadhin verklaarde, dat wij momenteel in een alert-fase zijn beland en er geen vergunningen voor feesten en outdoor evenementen verstrekt uitgegeven zullen worden. Echter hebben christelijke kerken wél toestemming gekregen hun kerkdiensten langer te houden, met inachtneming van de covid maatregelen. Ramadhin vraagt de samenleving bij nadruk, de maatregelen van de regering te ondersteunen, maar ook begrip te tonen, zodat de situatie in ons land weer genormaliseerd kan worden. “Houdt u ook rekening met onze gezondheidswerkers, die een hele zware periode achter de rug hebben. Met deze maatregelen behoeden wij de gezondheidswerkers van zware arbeid” zei Ramadhin.

Als gevolg van de drastische stijgingen aan covid gevallen in Nederland, adviseert Ramadhin de mensen om niet te reizen. Ramadhin: “Als men naar Nederland wil reizen, bestaat de mogelijkheid wél, maar er wordt geadviseerd pas te reizen, indien zulks noodzakelijk blijkt. Nederland vereist van mensen die het land binnenkomen een negatieve PCR-test. Commercieel is de zaak open, maar het reisadvies is negatief”, aldus Ramadhin. Hij benadrukte, dat het niet de intentie van de regering is mensen hun bewegingsvrijheid te ontnemen. “Wij moeten preventief blijven, want voorkomen is beter dan genezen”, benadrukte Ramadhin.