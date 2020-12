Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., vierde gisteren haar 40-jarig jubileum in een jaar waarin bijna 70 jaar olie-exploratie heeft plaatsgevonden met als hoogtepunt vier grote diepwaterolievondsten en de opening van het offshore-potentieel van het Zuid-Amerikaanse land. Onlangs op 11 december maakten ExxonMobil en Petronas, hun eerste ontdekking bekend bij de Sloanea-1-exploratieput in Blok 52. Er wordt verder geëvalueerd om de volledige omvang van de ontdekking te bepalen. Ondertussen heeft het in Noorwegen gevestigde Rystad Energy gezegd, dat de drie ontdekkingen die tot nu toe bij Blok 58 zijn gedaan, naar schatting ongeveer 1,4 miljard vaten olie-equivalent bevatten. “Met deze drie vondsten alleen, zal de regering van Suriname ergens tussen de USD 20 en USD 60 miljard dollar verdienen. USD 20 miljard is het laagst mogelijke inkomen als we alle drie de vondsten die we hebben, ontwikkelen”, zei Rudolf Elias, CEO van Staatsolie, onlangs in een webinar.

Sovereign Wealth Fund

Elias benadrukte dat Suriname klaar moet zijn voor de toestroom van grote inkomsten wanneer de productie over ongeveer vijf jaar begint. Elias: “Er moet een nationale consensus zijn. Hoeveel van de inkomsten zouden naar het Sovereign Wealth Fund gaan?

Hoeveel van deze inkomsten moeten geïnvesteerd worden, om verschillende segmenten van de economie en samenleving te ontwikkelen en hoeveel moet gebruikt worden voor consumptie?’’ Apache Corporation, operator bij Block 58, heeft sindsdien zijn 5e exploratieput geselecteerd en de zoektocht naar meer koolwaterstoffen gaat door. Staatsolie zal naar verwachting, een nog grotere rol gaan spelen nu het diepwaterpotentieel van Suriname de komende jaren wordt uitgebreid. Het bedrijf heeft er vertrouwen in dat het de taak aankan en verwacht te blijven bijdragen aan de nationale ontwikkeling van het land. “We zijn een klein bedrijf in vergelijking met anderen, maar we zijn het grootste lokale bedrijf en als je kijkt naar wat onze bijdrage aan de overheid was in de afgelopen tien jaar, dan was dat bijna 2 miljard aan dividenden en belastingen die we betalen”, aldus Marny Daal-Vogelland, directeur van Staatsolie Hydrocarbon Institute, tijdens het onlangs gehouden One Basin Three Nations Oil and Gas-webinar.

40 jaar

Staatsolie werd op 13 december 1980 opgericht om toezicht te houden op de activiteiten van Gulf Oil die een overeenkomst had om petroleumoperaties voor de kust van Suriname uit te voeren. In het jaar 2000 werd de strategische beslissing genomen om ook de rol van regulator te ontwikkelen die de oprichting van de divisie Petroleum Contracts tot stand bracht. “Vanaf dat moment heeft Staatsolie de ene mijlpaal na de andere bereikt”, aldus het bedrijf. Na een succesvol onderzoeks- en productietestprogramma begon de commerciële productie aan land in Suriname op 25 november 1982 in het olieveld Tambaredjo in Saramacca met een snelheid van 200 vaten per dag. Staatsolie zette vervolgens productiefaciliteiten en infrastructuur op en kocht zijn eerste olietanker, nadat hij een lening had gekregen van een consortium van lokale banken.

2020

Snel vooruit naar 2020 en de zoektocht naar koolwaterstof in het veelbelovende Guyana-Surinaamse bekken werd beloond met de ontdekking van de Maka Central-1-put die in januari 2020 werd aangekondigd. Dit werd gevolgd door een tweede ontdekking in de Sapakara West-1-put in het begin van April, toen de grootste oliestaking tot nu toe bij Kwaskwasi-1 in juli. Alle drie de ontdekkingen zijn gedaan in blok 58. De Amerikaanse multinationale investeringsbank en financiële dienstverlener Morgan Stanley, zei dat het blok naar schatting 6,5 miljard vaten olie-equivalent bevat. “We voorspellen dat de eerste olie in 2026 zal plaatsvinden, waarbij de productie van elke opeenvolgende fase daarna in stappen van een jaar begint”, zei de bank.

(Bron: https://oilnow.gy/)