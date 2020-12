‘We dienen niet te verslappen en de maatregelen blijven naleven’

Het aantal actieve COVID-19-besmettingsgevallen in Suriname is in een paar dagen gestegen naar 25. Dat is zondagavond gebleken uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. In het laatste etmaal werd er 47 keer getest op het gevreesde coronavirus. Daaruit zijn 4 nieuwe gevallen gebleken: 3 in Paramaribo en 1 in Wanica. Van het aantal actieve gevallen verkeren 17 in isolatie en zijn 8 opgenomen in het ziekenhuis, 3 personen liggen op de ICU. Ondanks de stijging van het totaal aantal actieve gevallen, ligt het aantal besmettingen nog ver onder de aanvaardbare norm die de overheid heeft gesteld.

DNA-ondervoorzitter Dew Sharman constateert, dat het besef onder de burgers om de gezondheidsmaatregelen te respecteren, een beetje afneemt. “Onder controle, betekent niet dat wij het niet zo nauw meer moeten nemen. Wij zouden juist nu, meer alertheid moeten tonen vooral met de komende feestdagen.” Er is volgens Sharman nog steeds geen reden, vroeg te juichen. Sharman vindt, dat wij gezamenlijk prioriteiten moeten stellen, en de koppen bij elkaar steken om een grote uitbraak te voorkomen.

“We dienen zoveel mogelijk niet te verslappen en ons houden aan de COVID-19-regels”, benadrukt Sharman. “Laten wij de regels meer dan ooit naleven. Strenger zijn jegens jezelf en je omgeving”, aldus Sharman.

Intussen is bekend, dat Nederland in harde lockdown gaat, die tot en met 19 januari zal duren. Onder meer de scholen, niet-essentiële winkels, musea, kapsalons en theaters, zullen voorlopig gesloten moeten blijven. Dit meldde de Nederlandse media. De maatregelen gaan vannacht om twaalf uur al in, dit om een rush op de winkels te voorkomen. Ook contactberoepen zoals de fysio- en massagesalons moeten de deuren sluiten. Daarnaast moeten mensen zoveel mogelijk thuis blijven. Scholen moeten vanaf woensdag aanstaande dicht en op online afstandsonderwijs overstappen. Maandagochtend zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat de situatie “ernstig” is en er volgens hem meer nodig is. De regering kijkt daarbij ook naar maatregelen die Duitsland reeds heeft genomen. Daar geldt vanaf woensdag een strenge lockdown.

Volgens DNA-ondervoorzitter zal de Surinaamse regering, de situatie dagelijks moeten evalueren en haar goed in de gaten houden, waarna zij een besluit zal moeten nemen, of er een versoepeling komt of een verscherping van de COVID-19 maatregelen.