Kosmos Energy heeft vrijdag bevestigd, dat de eerder aangekondigde transactie met de B.V. Dordtsche Petroleum Maatschappij, een volledige dochteronderneming van Royal Dutch Shell PLC (LSE: RDSA), is afgerond om de belangen in Suriname, Sao Tome & Principe en Namibië af te bouwen voor ongeveer USD 95 miljoen, plus toekomstige voorwaardelijke betalingen tot USD 100 miljoen. De overdracht van belangen in Zuid-Afrika vindt naar verwachting plaats in 2021.

Andrew Inglis, voorzitter en CEO van Kosmos Energy, zei: “We zijn verheugd deze transactie met Shell op tijd af te ronden. De opbrengst stelt Kosmos in staat om de balans te versterken en tegelijkertijd hoogwaardige exploratiemogelijkheden in bewezen bekkens te versnellen. De voorwaardelijke betalingen in de overeenkomst met Shell, zorgen ervoor dat we de voordelen van grensverkenning behouden zonder verdere investeringen. ”

Kosmos heeft tot een derde van de initiële opbrengst gereserveerd voor twee hoogwaardige door infrastructuur geleide verkenningsmogelijkheden in de Golf van Mexico, die elk potentieel op hubschaal bieden met een goedkoop, koolstofarm ontwikkelingsprogramma. De eerste test op de Winterfell-prospect is momenteel aan het boren en de resultaten worden begin volgend jaar verwacht. Het bedrijf verwacht het restant van de opbrengst te gebruiken om de uitstaande leningen onder zijn kredietfaciliteiten te verminderen.

Na voltooiing van de transactie behoudt Kosmos een gefocuste exploratieportefeuille met meer dan 6 miljard vaten bruto grondstoffenpotentieel in bewezen bekkens in West-Afrika en de Golf van Mexico. In oktober 2018 had Kosmos Energy aangekondigd, dat het de Pontoenoe-1-bron voor de kust van Suriname bij Blok 42 zou verlaten nadat het geen olie had gevonden. Dit was de tweede droge put op rij die het bedrijf in het Zuid-Amerikaanse land boorde. In juni 2018, stuitte Kosmos ook op een droge put bij de Anapai-1A-bron in Blok 45.