Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft tegenover een lokaal medium verklaard, op de hoogte te zijn van de brief van Diapura (een nierdialyse organisatie, maar dat er geen sprake is van bijbetaling door cliënten die zich bij Diapura laten dialyseren. In overleg met de werkgroep Regulering Dialysezorg en de sector, is afgesproken dat het tarief van SRD 550 met 50 procent verhoogd wordt naar SRD 825 per behandeling. Dit tarief geldt voor drie maanden. Intussen wordt verder naar oplossingen gezocht.

Het particuliere centrum Diapura, heeft zijn tarieven namelijk verhoogd, waarbij de patiënt moet bijbetalen. De bewindsman is van mening, dat het assembleelid Evert Karto (PL), zich beter had moeten laten informeren voordat hij donderdag jl., deze mededeling deed in De Nationale Assemblee (DNA). Er was woensdag al een oplossing voor dit probleem bereikt. Karto had namelijk vernomen, dat het tarief was verhoogd naar SRD 1.430. Dit was alleen het geval bij Diapura, die ook in de werkgroep, die zich buigt over deze problematieken, zit.

Ramadhin verklaarde, dat het tarief van SRD 550 voor een dialysebehandeling niet meer kostendekkend is. Alleen aan verbruiksartikelen per behandeling is tussen de 25 en 30 euro nodig. Dan blijft er nog SRD 100 over voor de andere kosten. Dat is niet te doen, volgens de sector. De werkgroep heeft daarna de opdracht gekregen, de reële prijs te berekenen. Er moet ook gekeken worden naar alternatieve leveranciers, zonder dat de kwaliteit daarbij inboet. Voordat de nieuwe kostprijs berekend was, ging Diapura ertoe over de prijs voor de eigen dialysepatiënten te verhogen. Dit heeft volgens Ramadhin voor verwarring gezorgd.

De minister merkte op dat alles met een zeer krap budget moet worden gerealiseerd. De particuliere verzekeraars hebben ook een limiet, aan hoeveel behandelingen een verzekerde kan krijgen. Als het plafond bereikt is, heeft zo een patiënt geen verzekering meer. De overheid speelt dan hierop in. Er wordt met de gehele sector verder gewerkt aan een oplossing om de nierdialyse patiënten de nodige hulp te blijven bieden en hun dialysebehandelingen te garanderen.