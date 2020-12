Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, stelt de criminaliteit en in het bijzonder de zware alsmaar verruwende criminaliteit, te zullen aanpakken. Amoksi is er momenteel ook van overtuigd geraakt, dat de verruwing van de criminaliteit, niet los mag en kan worden gezien van de aanwezigheid van de vele illegale buitenlanders in ons land. De bewindsman ziet nu ook in dat de illegalen in kaart moeten worden gebracht, om zo een beter en tastbaarder overzicht te kunnen krijgen. De afgelopen twee weken is gebleken door de dubbele ‘vatmoorden’, dat buitenlanders slachtoffer zijn geworden en dat zulks zeker in verband kan worden gebracht met bepaalde misdadige activiteiten. Het zal niemand verbazen, wanneer het politioneel onderzoek uiteindelijk uitwijst, dat het om een afrekening gaat binnen het circuit van de grensoverschrijdende criminaliteit. Amoksi die nu een paar maanden aanzit als minister, zal nu toch wel een duidelijk en beter beeld hebben, hoe ernstig deze vorm van misdaad zich in onze gemeenschap heeft vastgeworteld en dat deze tot in de hoogste regionen van het staatsapparaat, vertakkingen heeft weten te vestigen. Het is al vanaf eind jaren tachtig duidelijk, dat Suriname betrokken is geraakt bij de internationale handel in verdovende middelen en dan in het bijzonder cocaïne uit Colombia en Brazilië. Het is ook geen onbekend fenomeen, dat er veel openbare geldmiddelen rondgaan in de informele sector, die afkomstig zijn van bedenkelijke praktijken en dat op grote schaal, deze middelen werden en nog steeds worden witgewassen. Ook is het geen geheim, dat door deze grensoverschrijdende criminaliteit, er hier personen legaal en illegaal vertoeven, die als steunpunten van de grensoverschrijdende criminaliteit mogen worden gezien. Decennia geleden vertoefde hier ook gewoon ene Carlos Bollas een drugs “kingpin”, die gewoon woonachtig was op de hoek van de Pater Weidmannstraat en de Rikkenstraat te Rainville. Deze “drugsbaron” werd gearresteerd en zag kort daarop kans te ontvluchten (?). Na lang daarna werd hij naar verluidt in Mexicostad geliquideerd binnen het drugscircuit. Dat er thans ook liquidaties in ons land plaatsvinden, moeten wij niet van opkijken, gezien het feit dat Suriname al decennialang nauw betrokken is geraakt als doorvoerland van cocaïne naar hoofdzakelijk West-Europa, en hier is nooit verandering in gekomen. Aan de vertegenwoordigers c.q. steunpunten, heeft de buitenlandse drugsmaffia altijd baat aan gehad en daar mocht nooit verandering in komen. Op zeer onopvallende wijze exiteren deze vertegenwoordigers in ons land en houden natuurlijk contacten met hun Surinaamse ‘zakenpartners’ en daar gaat natuurlijk wel eens wat fout, als de zaak niet ‘eerlijk’ of volgens afspraak verloopt. Bij met name de zogenaamde ‘drugrips’ kan er heel wat fout gaan en is gewelddadig afrekenen met de ‘oneerlijken’, zeker niet uitgesloten. Om al deze vormen van geweld terug te dringen, dient de overheid alvast haar inlichtingennetwerk goed te herstructureren en de samenwerking met minder corrupte controlerende organen, stimuleren. Alleen dan zullen de excessen zoals we die de afgelopen weken hebben meegemaakt, teruglopen. Blijven we de zaak op minder professionele en zelfs betrokken manieren benaderen, dan zal er zeker sprake zijn van verdere verloedering c.q. toename van geweld en infiltratie van overheidsorganen, die juist de bestrijding ter hand moeten nemen. En met het laatste kunnen wij aangeven, dat de infiltratie en betrokkenheid bij bepaalde overheidsinstanties al zeer verontrustende vormen hebben aangenomen. Minister Amoksi dient daar ook terdege rekening mee te houden, en zijn aanpak daarop aan te passen.