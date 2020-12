Digicel Suriname heeft vandaag een upgrade van haar netwerk in Suriname bekendgemaakt, met de belofte van tien keer sneller internet dan voorheen en tien keer zoveel plezier. Deonarine Gopaul, CEO voor Suriname: ‘’Voor het overgrote deel van onze klanten zal de overstap naar het LTE-netwerk van Digicel niet alleen een hele nieuwe wereld van entertainment en digitale betrokkenheid openen, maar ook mogelijkheden voor het gehele land.’’ Volgens Gopaul is Digicel nooit gestopt met investeren in Suriname en dat is bewezen met deze introductie. “We hebben gemerkt dat onze klanten veranderen en wij zijn daarom ook overgegaan om met onze klanten mee te veranderen in hun digitale behoefte”, aldus Gopaul.

“McKinsey heeft een onderzoek uitgevoerd dat heeft aangetoond, dat slechts een 10 procent hogere breedbandpenetratie kan resulteren in een stijging van het bbp van een land tot 1,4 procent. We zijn er trots op dat we deze verbeteringen in heel Suriname kunnen helpen realiseren, en op dit moment hebben we 60 procent LTE-dekking in gebieden als Paramaribo en Wanica en we zullen dat in de komende maanden verder uitbouwen”, zei Gopaul. Ze legde voorts uit dat naast het aanbieden van een sneller, sterker LTE-netwerk, als een Digitale Operator, het app-aanbod en de onlangs geïntroduceerde Digicel Prime Bundels, een combinatie van functies en diensten bieden die klanten helpen om ‘’hun beste digitaal leven te ervaren’’. De Digicel Prime Bundels bevatten minuten en berichten, en toegang tot Digicel’s reeks van zeven apps. Op een Digicel Prime Bundel heeft elke app binnen het ecosysteem een royale hoeveelheid toegewezen data, plus een aanzienlijke hoeveelheid any-use data die gebruikt kunnen worden voor apps die niet in de bundel zijn opgenomen.

Inbegrepen in de reeks van zeven apps zijn: BiP voor gemoderniseerde berichtgeving, video- en spraakoproepen, gaming en marktplaatsen; Billo voor cloudopslag; D’Music voor muziek; GoLoud voor 10 lokale radiostations en podcasts; PlayGo voor tv-streaming; en SportsMax voor alles dat te maken heeft met sport. En bovenop dat alles, is er de MyDigicel app, Digicel’s zelfzorgbestemming.

“We zijn enorm verheugd dat wij vandaag in staat zijn de roep van onze klanten om snel internet, te kunnen beantwoorden”, zei Deonarine enthousiast. “En nu zijn we enorm trots om bekend te maken dat, met ons verbeterde netwerk, de mensen van Suriname hun digitale ervaring kunnen verrijken met onze apps. Met onze Digicel Prime Bundels zorgen we ervoor dat onze klanten meer kunnen genieten van de dingen waar ze van houden. Onze Digicel Prime Bundels zijn ongeëvenaard in de markt, niets anders komt in de buurt, en wat onze klanten ook doen, we hebben een app en een digitale ervaring voor hen, wat betekent dat ze meer kunnen doen, meer kunnen ervaren, meer kunnen lachen, meer kunnen delen, meer kunnen luisteren, meer kunnen spelen en meer herinneringen kunnen maken samen met Digicel.