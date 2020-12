“Onze eerste ontdekking in Suriname versterkt de leidende positie van ExxonMobil in Zuid-Amerika, voortbouwend op onze succesvolle investeringen in Guyana”, aldus Mike Cousins, Senior Vice President Exploration and New Ventures bij ExxonMobil. Hij zei dat het bedrijf zijn diepwaterexpertise en geavanceerde technologie zal blijven gebruiken om grensomgevingen met het hoogste potentieel aan hulpbronnen te verkennen.

ExxonMobil zal proberen het ongekende succes dat het heeft gehad in Guyana te evenaren, aangezien gegevens van Sloanea-1 worden geëvalueerd en andere doelen worden geïdentificeerd op Blok 52. De putgegevens bewijzen al een uitstekende kalibratie van het koolwaterstofpotentieel van het blok. Verdere evaluatie wordt uitgevoerd om de volledige omvang van de ontdekking te bepalen.

Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen in het naburige Guyana, waar ExxonMobil sinds 2015 18 ontdekkingen heeft gedaan in het productieve Stabroek-blok. De bruto winbare hulpbronnen worden geschat op ongeveer 9 miljard vaten olie-equivalent.

Block 52 beslaat een gebied van 4.749 vierkante kilometer en ligt ongeveer 75 mijl uit de kust ten noorden van Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, en vertegenwoordigt de eerste ontdekking ooit gedaan door de Amerikaanse oliemaatschappij ExxonMobil, voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land. ExxonMobil Exploration and Production Suriname B.V., een dochteronderneming van ExxonMobil, heeft een belang van 50 procent in Block 52. Petronas Suriname E&P B.V., een dochteronderneming van Petronas, is exploitant en heeft een belang van 50 procent.

De Sloanea-1-exploratiebron, ook de eerste ontdekking in Suriname voor Petronas, werd met succes geboord tot een totale diepte van 4.780 meter met behulp van de Maersk Developer, zeiden de partners vrijdag. De put bevat verschillende koolwaterstofhoudende zandsteenpakketten met goede reservoirkwaliteiten in het Campaniaanse gedeelte.