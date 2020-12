Niet bij politicus voor werk, maar conform de vigerende procedure

Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken (OW), heeft gisteren in de vergaderzaal van het ministerie, contracten en beschikkingen overhandigd, aan een groep personen die voor de verkiezingen door de vorige regering in dienst waren genomen. Nurmohamed zei, dat er momenteel weinig vacatures zijn en OW te veel mensen heeft. “Ik heb nooit eerder gelezen, dat er vacatures bestonden voor 1500 mensen bij OW”, aldus Nurmohamed. Hij vond voorts, dat men dient te weten, wat behoorlijk bestuur inhoudt. Nurmohamed: “Behoorlijk bestuur betekent geen beschikkingen op straat afgeven, dat is strafbaar en ook machtsverstrengeling.” Verder zei hij, dat bij zijn aantreden, hij persooneelszaken gevraagd heeft, alle zaken uit te stellen, omdat die niet volgens de ambtelijke procedure hebben plaatsgevonden. Nurmohamed verklaarde, dat er landelijk honderden beschikkingen verwerkt zijn. “De beschikkingen zijn onder één voorwaarde verwerkt, en wanneer iets niet correct is, zullen die gecorrigeerd worden”. Hij zei, dat mensen daarbij beschikkingen hebben ontvangen, zonder datum, functie, en zelfs een functie die niet bestaat. De meeste beschikkingen waren niet correct ingevoerd. Er werd eerst onderzoek ingesteld, alvorens de beschikkingen van alle districten verwerkt konden worden. “Bij de eerstvolgende verkiezingen moet men niet zomaar bij een politicus gaan voor werk, maar met moet conform de vigerende procedure in dienst treden”, benadrukte Nurmohamed.

Uitbetaling

Nurmohamed sprak de hoop uit, dat een deel van het personeel voor kerst uitbetaald kan worden. Omdat de stukken niet in orde waren, konden nog de betalingen de afgelopen maanden niet worden uitgevoerd. “Als het geld niet op de begroting is, kan je niet veel uitgeven”, zei Nurmohamed. Hij vertelde verder, dat de vorige regering geen geld heeft achtergelaten, en dat projecten de afgelopen maanden niet door zijn gegaan, omdat de aannemers niet betaald werden door de vorige regering. Volgens Nurmohamed heeft de vorige regering misbruik gemaakt van haar politieke macht. “Terwijl de vorige regering met Prado’s en Ford Rangers naar huis is gegaan, werden de mensen voor de gek gehouden.” Nurmohamed onthulde, dat er in januari dossiers ingediend zullen worden bij de procureur-generaal. De minister stelde, dat er mensen zijn die veel meer weten van wat er gebeurd is vóór 25 mei, maar die gaan hun relaas bij de rechter moeten doen. “Dit is een criminele actie en ze is gebeurd buiten het OW , en dat is strafbaar”, aldus Nurmohamed. Hij zei ook, dat het OW begonnen om ambtenaren over te plaatsen naar particulieren bedrijven. De bedrijven zullen verantwoordelijk zijn voor de voorzieningen gedurende periode van één jaar. Het OW heeft projecten stop moeten zetten, zodat ambtenaren uitbetaald konden worden. Nurmohamed: “Een ambtenaar die wij verschuiven naar de particulieren sector, betekent ook een besparing op de begroting.” Bij de overhandiging van de beschikkingen, wordt er wel een PPP-overeenkomst getekend. Het ministerie van OW zal de mensen tegemoet komen, door als borgstelling te staan. “Teruggaande naar november 2019 zullen alle beschikkingen onder de loep genomen worden”, aldus de minster.

Personeelszaken

“Een minister of een president bepaalt niet waar een persoon werkzaam moet zijn, maar dat is de taak van personeelszaken ”, benadrukte Nurmohamed. Hij is voorts van mening, dat personeelszaken de bepaling doet, als de stukken van de mensen in orde zijn en verder er ook voor zorgt dat men voorzien is van een werkplaats. Nurmohamed vertelde, dat men tegenwoordig ook de mogelijkheid heeft, online te solliciteren voor vacatures bij het OW. “De richtlijnen daarvoor zijn duidelijk aangegeven. Bij het solliciteren is het administratief vakgebied, maar ook het technisch kader erg belangrijk”, aldus Nurmohamed. Ook wordt er volgens Nurmohamed gekeken hoe de personeelswet aangepast kan worden, om strafbare handelingen te voorkomen.

De vertegenwoordiger van personeel bij Openbaar Groen te Meerzorg, Anoeska Pinas zei, dat zij opgelucht is, dat zij weer mochten werken. Volgens haar was het een ramp, omdat de werknemers te Meerzorg, op en neer naar personeelszaken moesten. Tijdens haar toespraak, stelde zij dankbaar te zijn voor wat bereikt was, maar haalde zij gelijk aan, dat zij een tekort aan gereedschappen hebben.

-door Charelle Gill-