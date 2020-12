De Cubaanse ambassade in Guyana heeft laten weten, dat alle Cubaanse staatsburgers die naar de Verenigde Staten (VS) willen reizen, naar Georgetown moeten komen om aldaar een visum aan te vragen, zulks na de sluiting van het consulaat van de VS in Havana. De beelden van Cubanen die sinds vorige week bivakkeren te South Drain, doen ons denken aan een vluchtelingenkamp. Naar onze mening zijn deze Cubanen destijds vrijwillig naar Suriname gekomen. Toen zij in Suriname arriveerden, dachten zij vermoedelijk veel te verdienen, maar helaas was dat niet het geval, gezien de verslechterde economische omstandigheden en de stijgende wisselkoersen. De Cubanen kwamen wij overal tegen en veel Surinamers hebben deze mensen geholpen met behuizing, kleding, voeding en in veel gevallen een vaste baan. Naar verluidt, heeft een ontevreden groep zich vervolgens gebundeld en heeft besloten massaal richting Guyana te vertrekken. Door COVID-19 is de grens tot op heden gesloten en de Guyanezen hebben duidelijk aangegeven, dat zij geen mogelijkheden hebben deze vluchtelingen te accommoderen. Nu zit de groep al bijna twee weken te South Drain met kleine kinderen. Veel van hen hadden werk in de bouwsector en verdienden SRD 150 per dag of als interieurverzorgster voor ongeveer SRD 100 per dag en toch bleef men ontevreden. Dit zijn vergoedingen die ook worden betaald aan Surinamers in deze sectoren en de Cubanen werden dus niet benadeeld. Zij kunnen niet meer verdienen dan onze lokale krachten, want ook wij hebben het momenteel moeilijk. We kunnen nauwelijks onze eigen mensen een goed bestaan garanderen, wat moeten we dan met migranten die absurde eisen stellen en ook nog illegaal zijn in je land? Naar de mening van velen, moeten zij gewoon terug naar hun eigen land, want meer hebben we deze lui niet te bieden. In Cuba hebben deze mensen het echt niet beter, dus de manier waarop zij zich opstellen aan onze grens is naar onze mening, afkeuringswaardig. Zij zijn in ons land en denken dan ook nog eisen te kunnen stellen. De regering moet aan deze lui duidelijk maken dat ze zich aan onze wetten en regels dienen te houden, anders zullen ze het land uit worden gezet. Terug naar Cuba willen ze zeker niet, want daar is de situatie vele malen erger dan in Suriname.