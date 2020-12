Kosten dialysebehandeling met 50% verhoogd

Het huidige tarief voor een nierdialyse- behandeling wordt met 50 procent verhoogd. Het tarief voor nierdialysebehandelingen is per oktober 2020 verhoogd van SRD 550, – naar SRD 1430, – per behandeling. Nierdialysepatiënten zullen naar aanleiding hiervan, per 1 januari 2021, het financieel verschil van SRD 883, – uit eigen zak per behandeling, moeten betalen. Dit onheilsbericht heeft Diapura in een brief meegedeeld aan de nierdialysepatiënten. Dezen zitten nu met de handen in het haar. Aan ABOP-parlementariër Edward Belfort, werd er gevraagd, deze kwestie kenbaar te maken aan de regering. “Zo een bedrag baart ons zorgen, omdat een groot deel van de patiënten dat geld niet heeft, en er zijn patiënten die 2 tot 3 keren per maand en soms ook 2 keren per week, gedialyseerd moeten worden. Dit bedrag is absoluut niet haalbaar voor deze burgers”, aldus Belfort.

Belfort vindt, dat de regering moet inspringen, en in dialoog moet treden met de desbetreffende instanties om dit probleem op te lossen, zodat deze patiënten die al ziek zijn, niet nog zieker worden. “Er dient gewerkt te worden aan kostenverlagende maatregelen voor deze patiënten, om deze mensen die het al moeilijk hebben, gerust te stellen en de nodige hulp te bieden”, benadrukt de ABOP-parlementariër.

Om de continuïteit van de dialysezorg voor de Surinaamse dialysepatiënten te garanderen, was het volgens het ministerie van Volksgezondheid noodzakelijk om dit te implementeren.

Op het ministerie van Volksgezondheid heeft woensdag jl. een overleg plaatsgevonden, tussen de Volksgezondheids-minister Ramadhin en de ministeriële werkgroep, ter regulering van de dialysezorg in Suriname, over de kostprijs van een behandeling. Volgens de bewindsman is er een tussentijdse oplossing voor een periode van drie maanden gevonden. In deze drie komende maanden wordt verder aan een actualisering van de kostprijs gewerkt. Dat bedrag zal volgens Ramadhin door de overheid en particuliere verzekeraars worden betaald. De werkgroep zal gedurende de komende zes maanden, onverkort doorwerken om kwaliteitsnormen vast te leggen en de berekende kostprijs, hieraan te toetsen. Verder zal er worden gewerkt aan kostenverlagende maatregelen met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsnormen.