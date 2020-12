Petronas doet eerste ontdekking in blok 52

Petronas heeft via zijn dochteronderneming Petronas Suriname E&P B.V. (PSEPBV), vandaag aangekondigd, dat het zijn eerste ontdekking van koolwaterstof in Suriname heeft gedaan met de succesvolle boring van de Sloanea-1 exploratieput in Blok 52. PSEPBV is de exploitant van Blok 52 en heeft een belang van 50 procent, samen met ExxonMobil Exploration and Production Suriname B.V. die de resterende 50 procent bezit. Staatsolie-directeur Rudolf Elias, reageerde verheugd op het nieuws over een vierde olieput: “Ik ben ontzettend blij. Dit betekent dat wij nog meer van zulke momenten krijgen.

Voor Suriname is dit fantastisch.” Wat deze vondst ook bijzonder maakt voor Elias, is dat deze put niet ligt in Blok 58, waar de eerdere ontdekkingen werden gedaan. Elias zegt dat het ongebruikelijk is dat er zo kort achter elkaar, vier olievondsten worden gedaan. Hij zegt positieve verwachtingen te hebben over de ontwikkelingen in het Surinaamse offshore gebied. “Er zijn een aantal bedrijven bezig boringen te verrichten.” Ten aanzien van de olieput Kes Kesi, alwaar Total en Apache boringen verrichten, zegt Elias dat het mogelijk in januari of februari 2021 bekend zal zijn wat er daar is. Ook zal er naar verwachting voor het einde van 2020, resultaat binnen zijn van boringen bij drie andere exploratieputten.

Elias roept wederom alle stakeholders op om de ontwikkelingen op het gebied van de offshore oliesector niet op zijn beloop te laten. Hij doelt daarmee op het formuleren van beleid en het ondernemen van acties om ervoor zorg te dragen dat Suriname optimaal profiteert van de ontwikkelingen binnen de sector. Belangrijk is volgens hem ook het aspect van het verduurzamen van de economie met kapitaal dat zal voortvloeien uit de verdiensten van de sector. Hij juicht vervolgens het initiatief toe, dat minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, op zich heeft genomen om de maatschappelijke discussie op te starten over hoe om te gaan met deze ontwikkelingen.

Emeliana Rice-Oxley, vicevoorzitter van Exploratie, Upstream van Petroans, zegt: “We zijn tevreden met de positieve resultaten van de put. Het zal Petronas de drive geven om door te gaan met het verkennen van Suriname, een van onze focusbekkens in Amerika. We kijken uit naar een verdere succesvolle samenwerking met onze partner ExxonMobil en een verdere versterking van onze relatie met de regering van de Republiek Suriname, als oplossingspartner, die vorderingen maakt met het leveren van schone en betrouwbare energie op de markt. “

Blok 52, dat een oppervlakte van 4.749 km² beslaat, ligt ten noorden van de kust van Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, en bevindt zich in het toekomstige stroomgebied van Suriname en Guyana, waar verschillende grote ontdekkingen van koolwaterstoffen zijn gedaan. De Sloanea-1-exploratieput is met succes geboord tot een totale diepte van 4.780 meter met behulp van de Maersk Developer-rig. De Sloanea-1-exploratiebron trof verschillende koolwaterstofhoudende zandsteenpakketten met goede reservoirkwaliteiten in het Campaniaanse gedeelte. De putgegevens bewijzen een uitstekende kalibratie van het koolwaterstofpotentieel van het blok. Verdere evaluatie wordt uitgevoerd om de volledige omvang van de ontdekking te bepalen. Naast blok 52 heeft PSEPBV ook een 100 procent deelneming en exploitantschap in blok 48 en een niet-geëxploiteerde deelneming van 30 procent in blok 53.