De voormalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, blijft in voorarrest. De advocaat van Kromosoeto, Benito Pick, had eerder het verzoek gedaan om zijn cliënt gedurende het onderzoek in vrijheid te stellen, doch kantonrechter Maytrie Kuldipsingh wees gisteren het verzoek af. Kromosoeto is in augustus aangehouden en ingesloten. Volgens dec rechter, heeft Pick zich niet beroepen op artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering. De rechter heeft de zaak verdaagd naar 12 januari 2021.

Kromosoeto wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, verduistering, overtreding van de Bankwet en de Anti-corruptiewet en eventuele deelneming aan een criminele organisatie. De zaak-Kromosoeto heeft ook te maken met het strafrechtelijk onderzoek tegen de ex-financiënminister Gillmore Hoefdraad en de gewezen governor van de Centrale Bank, Robert-Gray van Trikt.

De raadsman van Kromosoeto blijft erbij, dat het onmogelijk is dat zijn cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten die hem verweten worden. Volgens Pick was Kromosoeto gedurende de periode waarin de strafbare feiten gepleegd zijn, 14 mei 2019 t/m 11 mei 2020, met verplicht verlof. De hoofdofficier van Justitie, Cynthia Klein, stelde dat Kromosoeto in de periode dat hij met verlof was, een e-mail inzake de aanschaf van panden heeft verstuurd naar twee andere medeverdachten. Volgens Klein vervulde Kromosoeto in de periode van zijn verlof, normaal zijn rol als bankdirecteur.