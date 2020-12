Solidariteitsheffing zal per 1 januari 2021 ingaan

De herstructurering van de overheidsschuld, devaluatie van de Surinaamse dollar (SRD), 10% verlaging van de uitgaven voor de publieke sector, 25% schrappen op subsidies voor elektriciteit, water, kookgas, brandstof en openbaar vervoer, 10% solidariteitsheffing op bedrijfsinkomsten en hogere persoonlijke inkomens en 2% verhoging van de omzetbelasting op invoer, maken deel uit van een pakket aan maatregelen dat de regering voornemens is in te stellen met als doel de economie weer gezond te maken.

Naar verluidt, zijn er momenteel gesprekken gaande die naar verwachting zullen resulteren in het vormen van een fiscale concept-wetgeving, die met meerderheid van stemmen geaccordeerd zal worden door het parlement. Onlangs werd door de financiƫle commissie in het parlement de voormelde concept-wetgeving behandeld in het kader van de solidariteitsheffing die per 1 januari 2021 zal moeten ingaan. Tijdens die behandeling is de concept-wetgeving gewijzigd, waarbij de belasting wordt toegepast op het gedeelte van het zuiver inkomen aan de hand van de volgende tabel:

-Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 2.646 tot en met SRD 14.002,80: 8%.

-Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 14.002,80 tot en met SRD 21.919,80: 18%.

-Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 21.919,80 tot en met SRD 32.839,80: 28%.

-Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 32.839,80 tot en met SRD 150.000: 38%.

-Van het gedeelte van het zuiver inkomen boven SRD 150.000: 48%.

De belasting wordt geheven door het onderstaande tarief op het totaal van de uitkeringen ineens toe te passen:

-Van het gedeelte tot en met SRD 11.356,80: 5%.

-Van het gedeelte boven SRD 11.356,80 tot en met SRD 19.273,80: 15%.

-Van het gedeelte boven SRD 19.273,80 tot en met SRD 30.193,80: 25%, van het gedeelte boven SRD 30.193,80 tot en met SRD 147.354: 35%.

-Van het gedeelte boven SRD 147.354: 45%.

Het regulier inkomstenbelasting tarief voor lichamen is als volgt.

-Tot SRD 150.000: 36%.

-Boven SRD 150.000: 46%.