De Hakrinbank heeft vanwege de COVID-19-pandemie, dit jaar later dan gebruikelijk haar algemene vergadering van aandeelhouders over het boekjaar 2019 gehouden. De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2019 haar marktpositie verder verstevigd, wat tot uiting is gekomen in een toename van het marktaandeel. De in 2019 gerealiseerde resultaten kwamen tot stand in een klimaat van toenemende fiscale onevenwichtigheden die een toenemende verstoring van de nog relatief stabiele macro-economische indicatoren met zich zou meebrengen. Er was sprake van een beperkte groei van het lokaal bedrijfsleven dat voornamelijk invloed had op de groei van het kredietbedrijf van de bank. De financiële resultaten hebben zich positief ontwikkeld. Het geconsolideerd balanstotaal nam toe met 16 procent tot SRD 5,38 miljard, terwijl de winst voor belastingen steeg met 2 procent tot SRD 48,8 miljoen. De BIS-ratio is eveneens verbeterd, maar nog niet op het gewenste niveau. Hierdoor zal de bank over het boekjaar 2019 geen dividend uitkeren aan haar aandeelhouders. De Hakrinbank heeft een hoge groei ambitie en het uitbrengen van innovatieve financiële diensten neemt daarbij een belangrijke plaats in. Dit om de customer experience ofwel klantervaringen, te verbeteren. Ook kunnen deze moderne innovatieve producten de toegankelijkheid van financiële diensten verbeteren en daarmee financial inclusion bevorderen. De Hakrinbank heeft in 2019 haar innovatieve kracht verder verbeterd. Nadat de bank in 2018 met de introductie van Hakrinbank Online Payment (HOP) het online betalen ten laste van een SRD-rekening mogelijk had gemaakt, werd in 2019 mobile payment geïntroduceerd in Suriname met Mopé. De Mopé app die toegankelijk is voor zowel personen met een bankrekening van elke bank in Suriname alsook voor personen zonder bankrekening, maakt mobiel betalen in Suriname in SRD, USD en EURO mogelijk.

De betalingen vinden direct ofwel real-time plaats. Ook heeft de bank de dienstverlening via het digitaal kanaal Hakrinbank Easy Request (HER) uitgebreid. Via HER kunnen onder andere aanvragen voor persoonlijke leningen en autofinancieringen, alsmede voor het openen van een bankrekening online worden gedaan. Dit vergroot de toegankelijkheid van de dienstverlening en het gemak voor de klanten.

Om de groei te financieren en de BIS-ratio te verbeteren, heeft de Hakrinbank in december 2019 een aandelenemissie gehouden. Er was sprake van een overtekening van de inschrijving, waarbij ook door enkele inschrijvers voor een belang van meer dan 5 procent, ofwel een aanmerkelijk belang. Hiervoor is toestemming van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vereist. De Hakrinbank is in goed overleg met betrokken inschrijvers en de CBvS, bezig het goedkeuringsproces te finaliseren. Aangezien de Staat niet heeft geparticipeerd, is haar belang in de bank verwaterd. Hiermee is ook een belangrijke stap gezet in de afbouw van het belang van de Staat in de Hakrinbank tot maximaal 20 procent, conform de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen.

De bank heeft ook bijzondere aandacht geschonken aan de verbetering van de betrokkenheid van alle aandeelhouders. Als uitvloeisel hiervan is in 2020 een nieuwe procedure voor de voordracht tot benoeming van commissarissen geïmplementeerd dat de betrokkenheid van alle circa 2000 aandeelhouders heeft vergroot. Het jaarverslag 2019 evenals andere informatie over de Hakrinbank N.V., is te vinden op onze website: www.hakrinbank.com.