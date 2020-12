Voor het negende jaar op rij, is de 27 meter hoge kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein opgezet. De organisatie is dit jaar in handen van het Kabinet van de First Lady. Ook dit jaar zorgt Roelie’s Lighting & Decor, voor de verlichting en decoratie van de boom. Directeur Ramon Djawalapersad, zegt het een genoegen te vinden om dit elk jaar weer te doen voor de gemeenschap. First Lady Melissa-Seenacherry Santokhi, is van plan het hele plein te decoreren. De kersttijd wordt pas op 16 december ingeluid; dan worden de lichtjes in de kerstboom aangedaan.