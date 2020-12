Fitch upgrade vreemde valuta rating Suriname naar C

Fitch Ratings heeft de Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) van Suriname, opgewaardeerd van RD naar C. Daarnaast heeft Fitch de 2026-bankbiljetten van Suriname opgewaardeerd van D naar C en de 2023-bankbiljetten van Suriname verlaagd van C naar D en vervolgens de emissierating voor de 2023-bankbiljetten opgewaardeerd van D naar C. De fundamentele uitdagingen op het gebied van schuldhoudbaarheid van Suriname blijven bestaan ​​en weerspiegelen de hoge schuld van de overheid (die naar verwachting 137% van het bbp zal bedragen in het jaar 2020, zonder enige overeenkomst met schuldeisers), een structureel groot begrotingstekort, moeilijke financieringsomstandigheden en een acuut tekort aan vreemde valuta. De upgrades van Suriname zijn Long-Term Foreign-Currency (LT FC) IDR van RD naar C en de emissierating voor de 2026 notes van D naar C, volgen op de voltooiing op 4 december van Suriname zijn consent verzoek gelanceerd op 13 november en gewijzigd op 25 november, waarbij wordt gestreefd naar een stopzetting van de schuldendienst die dit kwartaal verschuldigd is op de 2023 en 2026 bankbiljetten van Suriname. Fitch beschouwt dit als de uitvoering en voltooiing van een noodlijdende schuldbeurs (DDE) -gebeurtenis, volgens Fitch’s Sovereign Rating Criteria, die de gemiste couponbetaling van de regering op de 2026-bankbiljetten oplost. De verlaging van de emissierating van Suriname op de 2023-bankbiljetten van C naar D, weerspiegelt de mening van Fitch, dat de herstructurering van de bankbiljetten een DDE vormt.

De daaropvolgende upgrade van de 2023-toelichting naar C, geeft aan dat de DDE is voltooid. Dit is het tweede verzoek om toestemming van de regering van Suriname om de buitenlandse schuldendienst in 2020 te herschikken. De regering en schuldeisers zijn via het verzoek tot instemming overeengekomen om in totaal 48,5 miljoen USD aan schuldendienst te verschuiven naar 31 maart 2021, oorspronkelijk verschuldigd in oktober 2020-december 2020 op de 2023- en 2026-bankbiljetten, plus de opgebouwde rente over de achterstallige betalingen op de gecontracteerde toepasselijke tarieven. Ook werden verdere voorwaardelijke wijzigingen van het schuldendienstschema doorgevoerd. Als Suriname vóór 24 maart 2021 instemt met een gefinancierd programma met het IMF:

– 25,4 miljoen USD aan rente die oorspronkelijk op 26 oktober verschuldigd was op de obligaties van 2026, zou worden verplaatst naar 26 april 2021 wanneer een coupon van vergelijkbare grootte verschuldigd is;

– USD 8 miljoen rente verschuldigd op 30 december op de 2023-obligaties zou één maand worden uitgesteld tot 26 april 2021, en;

– De hoofdsom van USD 15 miljoen met vervaldag op 30 december op de obligaties van 2023 zou met één maand worden uitgesteld tot 26 april 2021.

De C-ratings op de LT-FC IDR- en FC-verplichtingen van Suriname weerspiegelen de lopende onderhandelingen over schuldherstructurering van de regering met de noteholders van 2023 en 2026, die volgens Fitch een op wanbetaling lijkend proces zijn waarvan het agentschap verwacht dat het zal resulteren in een noodschulduitwisseling of een traditioneel betalingsverzuim (zie: Fitch verlaagt de langlopende IDR in vreemde valuta van Suriname naar C, gepubliceerd op 26 oktober 2020).