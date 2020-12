De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, verklaart vandaag tegenover De West, dat ongeveer 30 Cubanen die te South Drain vertoefde, zijn teruggekeerd naar Paramaribo. Dit heeft hij geconstateerd na het bekijken van videobeelden. Ramadhin zegt, dat de regering dagelijks in overleg is met de Guyanese autoriteiten en de vertegenwoordigers van Verenigde Naties om de kwestie op de meest humanitaire manier op te lossen. “Wij zijn dagelijks in een samenkomst met de desbetreffende instanties en volgen elke stap op een diplomatieke wijze”, aldus Ramadhin.

De bewindsman verklaart, dat er vanwege de Cubaanse regering, een soort van weigerachtige houding geconstateerd wordt, als het gaat om adviezen.

“Het betreft een ongezonde onoverzichtelijke situatie. Dit alles kan een enorme impact op ons land hebben, en dit moeten wij zien te voorkomen”, zegt Ramadhin op bezorgde toon. De Cubanen hebben volgens Ramadhin hun idealen en levenswijze, “Maar dat kunnen wij niet op een zodanige wijze voor ze verwezenlijken. Wij zorgen wel voor ze, en dit doen we al ongeveer een anderhalve week”, stelt de minister. Ondertussen krijgt de groep, die door haar voorraad voedsel heen is, eten en drinken van de overheid en particuliere ondernemers. “Ook krijgen zij de nodige medische hulp uit Nickerie”, aldus Ramadhin.

Ondertussen heeft ook de Guyanese procureur –generaal, Anil Nandlal, gereageerd in de media en onderstreept, dat de meeste Cubanen illegaal verblijven in Suriname. Hij begrijpt dan zeker niet hoe dezen van een legale veerverbinding gebruik willen maken om Guyana binnen te komen. Er zou van Guyanese zijde ook overleg zijn geweest met de Cubaanse autoriteiten, die hebben aangegeven, dat het land er niet bij betrokken is en Guyana de zaak maar moet oplossen, zoals het dat land goed uitkomt.

Nandlal merkte ook op dat Brazilië ook bezorgd is over de grote toestroom van Cubanen en Haïtianen, die dat land vanuit Guyana binnenkomen. Nandlal benadrukte dat de migratie van mensen uit de dichtbevolkte naties Haïti, Cuba en Venezuela, nu een groot probleem is voor het gehele Caraïbisch gebied.

Intussen is bekend geworden, dat de regeringen van Guyana en Suriname besloten hebben, de geplande heropening van de veerdienst op zaterdag 12 december tussen South Drain en Moleson Creek, uit te stellen. De Guyanese minister van Civiele Werken Juan Edghill, vertelde dat de situatie nauwlettend wordt gevolgd en aangepakt wordt op diplomatiek niveau. Hij nam nota van de bezorgdheid van de regering inzake het grote aantal Cubanen, dat wacht om over te steken naar Guyana. Onder de Cubanen zouden immers ongeveer een 160 illegalen zijn, die feitelijk Suriname uitgezet zouden moeten worden naar Cuba. Dezen weigeren echter stelvast, terug te gaan naar hun land.