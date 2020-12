Drastische stijging besmettingen om ons heen

Terwijl het aantal actieve COVID-19 besmettingen in ons land daalt, stijgt het aantal in Guyana en Frans-Guyana rap. Ook de COVID-19 cijfers van Nederland nemen erg toe. Het aantal coronapatiënten is de afgelopen week in Nederland met 43.103 toegenomen, een stijging van maar liefst 27 procent. Zo komen er daar geen versoepelingen van coronaregels tijdens de kerst. Er dreigen zelfs nieuwe en strengere maatregelen voor Nederland. Dit maakten premier Marc Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gisteravond bekend tegenover de Nederlandse media. Intussen wordt het reizen vanuit Nederland naar Curaçao ontraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft nu ook voor Curaçao een oranjecode reisadvies af. Door het oplopende aantal coronabesmettingen op Curaçao worden niet noodzakelijke reizen afgeraden. Toeristen die nu op het eiland zijn, hoeven van het RIVM niet direct terug te keren. Ze krijgen wel het dringende advies, na terugkeer in Nederland, tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Tot nu toe had Curaçao een code geel, waarmee het nog een van de weinige vakantiebestemmingen was, waarvoor weinig beperkingen golden. Daardoor nam het aantal boekingen in Nederland voor Curaçao fors toe. Aruba, Bonaire en Sint-Maarten hebben nog wel de code geel.

Het aantal actieve covidgevallen in Suriname is flink omlaag gegaan, van 8 naar 6. Van de 80 testen die in het afgelopen etmaal zijn afgenomen, bleek 1 persoon, woonachtig in Paramaribo, positief te zijn op Covid-19. In het ziekenhuis worden 3 zieken behandeld. Op de Intensive Care Unit liggen 2 personen opgenomen. In isolatie is 1 persoon die positief is. 1.219 personen bevinden zich in quarantaine. Sinds 13 maart zijn 5.326 positief getest in Suriname. 5.217 mensen zijn vervolgens genezen verklaard. 117 personen zijn aan COVID-19 bezweken. Intussen is bekendgemaakt door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, dat de periode waarin mensen in quarantaine moeten verblijven, is ingekort van 10 naar 7 dagen. Dit op basis van nieuwe inzichten internationaal.