Nadat bekend werd, dat Cubaanse staatsburgers bivakkeerden op de grens van Suriname met Guyana met als doel dit land binnen te komen, heeft de Cubaanse ambassade in Guyana contact gemaakt met verschillende lokale autoriteiten. Tijdens deze gesprekken heeft de ambassade meegedeeld, dat de goedkeuring van maatregelen die politiek gemotiveerd zijn door de regering van de Verenigde Staten tot op zekere hoogte, een regelmatige, ordelijke en veilige migratiestroom tussen Cuba en dat land die deze situatie heeft uitgelokt, belemmert. Volgens de ambassade worden alle Cubaanse burgers die naar de Verenigde Staten willen migreren, gedwongen naar Georgetown (Guyana) te reizen om aldaar een visum aan te vragen sinds de onrechtvaardige sluiting van het consulaat van de Verenigde Staten in Havana, Cuba.

“Evenzo hebben we gewaarschuwd voor de niet-naleving, ook door de Amerikaanse autoriteiten, van de ondertekende immigratieovereenkomsten, voornamelijk die betrekking hadden op het niet verlenen van het minimum aantal visa dat in de overeenkomsten is vastgelegd voor Cubaanse burgers die wensen te emigreren”, stelt de ambassade in een schrijven.

Volgens de Cubaanse ambassade in Guyana, heeft zij gewaarschuwd voor mediamanipulatie in verband met Cubaanse migranten, van wie de overgrote meerderheid vanuit Cubaans grondgebied reisde in overeenstemming met de Cubaanse migratieregels en de landen van bestemming. “Bovendien hebben we meegedeeld dat in hun poging het grondgebied van de Verenigde Staten of andere landen via irreguliere routes te bereiken, de Cubaanse burgers het slachtoffer worden van mensenhandelaars en criminele bendes die actief zijn in de regio en in de context van COVID-19, vormt elke verplaatsing van deze soort, een epidemiologisch risico. Zoals we hebben verklaard tijdens de migratierondes die in het verleden zijn gehouden, herhalen we de bereidheid van Cuba om alle Cubaanse migranten die zich vandaag in Guyana bevinden in een irreguliere toestand en willen terugkeren, in overeenstemming met wat is vastgelegd in de Cubaanse wetgeving, terug te halen.

In deze gevallen zullen de nodige consulaire bijstand en garanties voor een vrijwillige en veilige terugkeer worden geboden”, aldus de Cubaanse ambassade.

Verder stelt de ambassade, dat de Cubaanse regering haar bereidheid bekrachtigt om met de Guyanese immigratieautoriteiten te blijven samenwerken met als doel effectieve werkmechanismen in te voeren om te voorkomen dat Cubaanse burgers het Guyanese grondgebied blijven gebruiken als een irregulier doorvoerpunt naar de Verenigde Staten of andere landen. “Cuba herhaalt ook dat Cubaanse burgers die permanent op het nationale grondgebied verblijven, zonder uitzondering kunnen terugkeren met een verlopen paspoort en zonder verlenging. Deze maatregel is aangenomen in het kader van de COVID-19-pandemie ter ondersteuning van de burgers die zijn gestrand om redenen die buiten hun macht liggen”, aldus de ambassade.