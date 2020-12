Het wordt steeds duidelijker, dat de trek van honderden Cubaanse onderdanen naar het Veerplein van South Drain, een goed voorbereide en doelbewuste actie inhoudt en dat die al enige tijd in voorbereiding moet zijn geweest. Wie deze migrantentrek naar onze westgrens met Guyana heeft voorgefinancierd, moet de overheid maar eens goed gaan uitzoeken. Meer dan twintig bussen gecharterd en betaald, voeding voor honderden mensen voorgefinancierd en dan ook nog voor de nodige misleiding zorgdragen, moet achterhaald worden en bestraft. Hier kan op zijn minst gesproken worden van een poging tot verstoring van de openbare orde. We willen nog net niet praten over mensenhandel, maar het begint er wel degelijk op te lijken. Inmiddels is wel onthuld, dat de Cubanen die thans bij South Drain zijn gestrand, het op de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika waar een consulaat is ingebed, hebben gemunt voor het massaal aanvragen van inreisvisa voor de VS. De Cubanen zijn al geruime tijd er mede mee bekend dat ze via een omweg in het buitenland, wel visa voor de Verenigde Staten van Amerika kunnen aanvragen, nadat de regering Trump in Washington, het consulaat op de ambassade van de Verenigde Staten in de Cubaanse hoofdstad Havana, had gesloten. In Georgetown, de hoofdstad van Guyana, werd de opening gelaten voor Cubaanse staatsburgers visa voor het “beloofde” land aan te vragen en juist daarom, wil men nu coûte que coûte naar Guyana om daar visa te bemachtigen, om vervolgens richting de USA te reizen. En dan rijst natuurlijk gelijk de vraag, hoe al deze Cubanen hier zijn beland en voor langere tijd hebben kunnen verblijven, in afwachting van het moment dat ze richting Guyana zouden kunnen of mogen reizen. Het aspect van mensenhandel treedt nu wél op de voorgrond. Het is best mogelijk dat een deel der Cubanen voor maart van dit jaar, op een reguliere vlucht van Fly Always vanuit Havana hier is gearriveerd en door de COVID-19-pandemie, hier is gestrand. Op het moment dat vernomen werd dat de grens naar Guyana open zou worden gesteld, hebben de Cubanen, die sowieso Suriname als springplank wensten te misbruiken, massaal de stap genomen richting westgrens te trekken. Inmiddels heeft de Guyanese regering duidelijk gemaakt, geen illegale asielzoekers c.q. economische vluchtelingen toe te laten, die misbruik van een legale veerdienst wensen te maken. Door de forse en niet zwichtende houding van zowel Suriname als Guyana, heeft vooral Suriname thans te maken met een vluchtelingencrisis, waar een oplossing voor dient te worden gezocht. De Cubanen te South Drain dient duidelijk gemaakt te worden, dat de grens niet opengaat en vooral niet onder het door hen opgezette pressiemodel. Ook dienen ze te vernemen dat ze in Guyana niet gewenst zijn, vooral wegens de illegale status die velen onder hen bezitten. De Surinaamse regering dient ook te gaan beseffen, dat dit het eerste precedent is voor nog meer komende, omdat we al decennialang laks zijn geweest bij het vaststellen en vastleggen van een gedegen bevolkingspolitiek en elke patjakker en armoedzaaier uit het buitenland, maar binnen werd gelaten. Nu hebben we problemen met armoedzaaiers uit Cuba, morgen kunnen we problemen verwachten met nog meer asielzoekers en ongeschoolde armoedzaaiers uit Haïti en als de vlam echt in de pan slaat in Venezuela, kunnen we ook meer mensen verwachten die om politiek asiel komen verzoeken. Hebben we zelf al niet genoeg problemen? Hebben we al niet genoeg vraagstukken op te lossen bij de huidige knellende crisis? Moeten we nog tegen beter weten in, ‘Bung Pa’ blijven spelen voor buitenlanders wier politieke leiders, ze in vreselijke sociale en economische ellende hebben gedompeld? Momenteel hebben de meeste landen in het noordelijk gelegen gedeelte van dit continent en het Caribisch gebied, last van politieke en economische vluchtelingen. We denken daarbij aan Haïtianen, Venezolanen en Cubanen. Wordt het niet de hoogste tijd, dat we voor deze landen een visumplicht instellen, al was het maar om onze eigen mensen te beschermen en te voorkomen dat er zich meer taferelen, zoals nu te South Drain, kunnen voordoen? De regering van Chandrikapersad Santokhi is nu geconfronteerd met een ernstig vraagstuk en zal maatregelen moeten treffen om het vraagstuk South Drain, op te lossen en ook om te voorkomen dat er steeds meer ongewenste ‘gasten’ hier vrij en blij kunnen arriveren en naderhand rotzooi trappen. De regering Santokhi moet South Drain ontruimen. De weerspannige Cubanen moet meegedeeld worden dat hun optie in deze zaak, nog slechts hechtenis en of uitzetting richting Cuba is.