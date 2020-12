De groep Cubaanse asielzoekers die zonder enige twijfel kan worden aangemerkt als economische vluchtelingen, vertoeft nu al een week op het Veerplein te South Drain met de innige wens naar Guyana af te reizen, omdat het ten eerste daar beter zou zijn dan in Suriname en ten tweede het daar ook gemakkelijker zou worden de reis voort te zetten richting het beloofde land; de Verenigde Staten van Amerika. De Cubanen die op een zeer gecoördineerde wijze te South Drain zijn neergestreken en van wie de reis richting onze westgrens vrijwel zeker door derden is gefinancierd, leven in een droomwereld, door alleen maar te veronderstellen, de Verenigde Staten van Amerika zomaar binnen te kunnen wandelen. De Verenigde Staten hebben vrij stringente immigratieregels, waaraan een ieder die het land wenst te betreden, moet kunnen voldoen. Of deze Cubanen daarvan op de hoogte zijn, is niet bekend, maar het zou toch goed zijn als deze lui duidelijk wordt gemaakt, dat de VS eisen stelt aan immigranten en wie daar niet aan kan voldoen, kan het land zelfs voor een kort verblijf als toerist vergeten. Dus een groep bestaande uit meer dan 500 personen, kan het al bij voorbaat op haar buik schrijven naar de VS te kunnen. Dat de reis richting South Drain goed voorbereid en uitgevoerd werd, valt niet te betwisten. Zeker 20 bussen werden ingezet om de groep te vervoeren. Er werden tenten voorgefinancierd en voldoende voedsel aangesleept. Dat er momenteel sprake is van zware pressie gericht tegen de regeringen van Suriname en Guyana, lijdt geen twijfel. Men denkt te midden van een COVID-19-pandemie en een zware crisis die ons land treft, de Surinaamse regering een mes op de keel te kunnen leggen. De Cubanen die in South Drain vertoeven, weten heel goed dat er COVID-19-protocollen in acht dienen te worden genomen, zowel in Suriname als in Guyana en dat bij het betreden van elkanders grondgebied, er een PCR-COVID-19-test moet worden overhandigd die niet ouder is dan 72 uur, dus niet ouder dan 3 dagen. Bij het betreden van Guyana, moeten deze lui deze test per persoon kunnen tonen. Geen enkel persoon uit het uit zeker 500 personen bestaande Cubaanse gezelschap, kan nu na een week nog een dergelijke test presenteren aan de Guyanese gezondheidsautoriteiten. Dus toegang tot Guyana op 12 december is al bij voorbaat uitgesloten, mits de Cubanen bereid zijn de test op Guyanees grondgebied te ondergaan, tegen betaling van minstens 80 US-dollar. In ons land wilden deze lui al niet voor de PCR-test betalen, omdat ze het simpelweg niet konden. Hoe zal de betaling van deze test in Guyana dan geschieden? De Guyanezen zijn geen filantropen en zullen zeer vermoedelijk niet besluiten, gratis de test af te nemen. Als de Guyanezen besluiten de Cubanen geen toegang tot hun grondgebied te verschaffen, wordt het probleem met deze vreemdelingen alleen maar groter voor de regering Santokhi. Of was het misschien toch de bedoeling, de naam van Suriname internationaal in een kwaad daglicht te stellen? Wij hebben er altijd op gewezen, deze lui niet in grote getalen binnen te halen, gezien de ervaringen met hen opgedaan in andere landen, zowel op dit halfrond als bijvoorbeeld in Afrika in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw en momenteel de zeer gevaarlijke en funeste rol die ze spelen in met name Venezuela. Wij blijven erbij, dat de goed georganiseerde trek van deze grote groep Cubanen naar onze westgrens, een vervelende en misschien zelfs politieke achtergrond heeft. De regering Santokhi zal zeer behoedzaam en wel in goed overleg met de Guyanese regering, deze kwestie moeten neutraliseren. Als zaterdag de veerdienst wordt hervat met Guyana, moeten leger en politie van beide landen ter plekke verschijnen, om zo te voorkomen dat er zich chaotische en gevaarlijke taferelen zullen afspelen. Te allen tijde moet voorkomen worden, dat de veerboot wordt bestormd door deze weerspannige lui die zich uitermate brutaal gedragen op grondgebied waar ze zich bovendien en grotendeels illegaal bevinden.