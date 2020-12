De jaarverslagen van verschillende overheidsinstellingen zijn de afgelopen jaren gewoon niet gepubliceerd. Keerpunt heeft het over de jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), het Algemeen Pensioen Fonds (APF), de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), enz. Na de verkiezingen van 2015 is er een situatie ontstaan in ons land, waarbij er transacties zijn gepleegd door de regering Bouterse die anno 2020, gezien kunnen worden als strafbare feiten. Dit is ook te merken aan het aantal mensen dat inmiddels achter de tralies is beland, ook zijn er personen uit regeringskringen die op stel en sprong, gevlucht zijn naar het buitenland. We hebben het dan niet alleen over die statisticus die op Financiën een chaos heeft achtergelaten, waardoor onze financiële economische situatie zo zorgwekkend is, dat wij hulp van het IMF moeten krijgen. Onze schuldenlast als natie is zo enorm, dat we de vorige week weer zijn gedowngrade door Fitch. We zijn daarom de incompetente profiteurs ook niet vergeten, die hun zakken op een schandalige manier hebben gevuld en zich ook nog staatseigendommen hebben toegeëigend, waardoor zij nu in ongekende weelde leven. Deze dieven die kans hebben gezien onder de toenmalige regering hun slag te slaan, zullen één voor één worden opgepakt en verantwoording moeten afleggen voor hun misdaden. Time will tell! Momenteel buigt de procureur-generaal zich over de strafbare feiten van de koning van aardappelen en uien, die doet alsof hij totaal onschuldig is en denkt dat hij boven de wet staat vanwege zijn ‘bijdrage’ aan en lidmaatschap van de paarse partij. Om terug te komen op de jaarverslagen van de verschillende overheidsinstellingen, onlangs werden ook de bedrijfsprocedures bij de SPSB onder een vergrootglas geplaatst, nadat de vakbond had gezegd dat er mogelijk op grote schaal gesjoemeld werd met overheidsgeld. Voormalig SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto, (die inmiddels is opgesloten) en de CBvS, beweerden destijds bij hoog en bij laag, dat er geen sprake kon zijn van financiële malversaties bij de bankinstelling. Inmiddels weten we allemaal wat er speelde bij de SPSB en dat er zich daar zaken hebben voorgedaan die absoluut niet door de beugel kunnen. Verder zijn ook de jaarverslagen van de EBS sinds 2017 niet gepubliceerd. Keerpunt is ook benieuwd naar de jaarcijfers van het Algemeen Pensioenfonds, want uit de cijfers zal blijken, waarnaar de gelden van de gepensioneerden zijn gegaan. Zij hebben immers jarenlang gespaard, zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun oude dag.