De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing en de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, hebben gisteren tijdens de regeringspersconferentie mededelingen gedaan over de stand van zaken en de maatregelen die er genomen moeten worden voor wat betreft COVID-19. “We hebben gemerkt, dat door het aantal mensen dat is toegestaan, er de laatste weken, toch weer veel feesten gehouden worden. COVID-19 is er nog steeds, kijk maar wat er in Europa gebeurt. Zij gaan door een tweede golf, en dat willen wij in Suriname niet meemaken”, benadrukte Amoksi. In het kader van de door de regering afgekondigde maatregelen, vroeg hij de samenleving de regels na te leven om zo de gemeenschap te beschermen. “Wij hebben de capaciteit niet om een tweede golf mee te maken”, aldus Amoksi. In de afgelopen 24 uur zijn 5 personen positief getest op het COVID-19 coronavirus. Er zijn 91 testen uitgevoerd. Er zijn geen mensen overleden, 3 personen zijn genezen verklaard. Het totaal aantal besmette personen tot nu toe staat op 5.289. Het totaal aantal genezen personen is gestegen naar 5.164. In de ziekenhuizen liggen er nu 12 personen, op de ICU 4 mensen. In isolatie zijn er 5 personen, in quarantaine 881.

Quick Scan team

Het Quick Scan Team, werd geïnstalleerd om bepaalde zaken bij het Korps Politie Suriname (KPS) nader te bekijken.

De resultaten van het gerapporteerde overzicht, de doorlichting en de Elementaire Politie Opleidingen (EPO) voor het jaar 2019-2020, zijn volgens Amoksi eigenlijk al afgerond.

Hij zei, dat de rekruten beëdigd en aangesteld zouden moeten worden. “Er is een Quick Scan Team aan het werk geweest en die heeft enkele onregelmatigheden geconstateerd”, benadrukte Amoksi. Hij onthulde, dat er in die lichting 174 mensen zijn opgeleid en het is gebleken dat er rekruten zijn, die niet de vereiste schoolopleiding hebben, en daarom niet toegelaten kunnen worden tot de EPO van het KPS. Hij zei verder, indien men toegelaten wenst te worden, men tenminste in het bezit moet zijn van een Mulo-diploma. Amoksi: “Mensen zijn toegelaten met een getuigschrift of LBGO-opleiding. Ook zijn er rekruten binnengekomen, die de maximale leeftijd van 28 jaar, ten tijde van de sollicitatie hebben overschreden. Er zijn mensen binnengehaald, die ouder zijn dan 28 jaar en ook eerder in verzekering waren gesteld.” Tijdens de werving en selectie, moet een student bepaalde onderzoeken doormaken, en zich te laten testen. “Het is gebeurd, dat er studenten zijn toegelaten, die medisch afgekeurd werden, of geen medische keuring ondergaan. Ook rekruten die niet aan een negatief psychologisch- en antecedent en milieu resultaat voldoen, werden in het KPS toegelaten”, aldus Amoksi. Vervolgens zei hij, dat deze rekruten de werving en selectie procedure, niet hebben kunnen doorstaan. De doorlichting EPO voor het jaar 2020-2021, is volgens Amoksi daarom onhold gezet, zodat de werving en selectie alsnog op een grondige manier, gescreend kan worden.

Rijbewijzen

De afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname (KPS), beschikt tot op heden niet over materiaal, om de nieuwe rijbewijzen uit te geven. Vanaf april van dit jaar is het verstrekken van rijbewijzen aan personen gestopt. Een andere reden hiervoor is, dat de afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname (KPS), volledig wil overschakelen op E-rijbewijzen. Amoksi zei, dat hieraan gewerkt wordt en er een contract getekend is, met het bedrijf ‘Vlatacom’. “De rijbewijzen kunnen met enige aanpassingen, uitgeprint worden. Maar zover is het nog niet”, aldus Amoksi. Hij verklaarde voorts, dat de politie wél al begonnen is, de gegevens van de geslaagden in te voeren, zodat wanneer het zover is, de rijbewijzen alleen uitgeprint moeten worden. “Als de werkzaamheden afgerond zijn, kunnen de rijbewijzen worden afgehaald in Nickerie, Paramaribo en waarschijnlijk Moengo”, aldus Amoksi.

Uitkering

Onlangs is er onthuld, dat in het kader van 45ste Srefidensiviering, de kwetsbare inkomensgroepen in de publieke sector en andere doelgroepen, in aanmerking zullen komen voor de door de regering aangekondigde eenmalige netto-uitkering van SRD 300. De uitbetaling van de verschillende groepen is reeds gepubliceerd. De minister verklaarde, dat degenen die in aanmerking zullen komen voor de tegemoetkoming onder andere zijn: de overheidsmedewerkers, mensen met een algemene oudedagsvoorziening (AOV), personen met een beperking, en boot- en bushouders. De mensen uit het bedrijfsleven, worden via de bedrijven geaccommodeerd en, voorzien van een belastingvrije tegemoetkoming. Achaibersing zei ook, dat er binnenkort een website voor mensen zal worden opgericht, die niet geregistreerd zijn voor de uitkering. “Deze mensen kunnen zich alsnog laten registreren en de uitvoering daarvan is in volle gang”, aldus Achaibersing. Om het volk tegemoet te komen, zou de AOV van SRD 525 verhoogd worden naar SRD 750, de Algemene Kinderbijslag van SRD 50 aangepast naar SRD 75. Ook de financiële bijstand voor mensen met een beperking zou per 1 november 2020 verhoogd worden van SRD 375 naar SRD 500. “Wij zijn nu bezig met het uitbetalen van deze verhoogde bedragen. Echter heb ik in een lokaal dagblad gelezen, dat de uitkeringen van de AOV reeds op de rekening van de mensen staat”, aldus Achaibersing. Hij zei verder, dat het bedrag voor de tegemoetkoming, in de loop van de week overgemaakt zal worden.

Centrale van Landsdienaren Organisaties

Naar aanleiding van de recente maatregelen, waaronder het invoeren van de koersunificatie, had het hoofdbestuur van Centrale van landsdienaren Organisaties (CLO), de leden opgeroepen voor een assembleevergadering. Volgens de voorzitter, Ronald Hooghart, was er met de regering afgesproken, dat ambtenaren de terugwerkende Kracht (TWK) 25% van het loon, zouden ontvangen. Achaibersing verklaarde, dat er thans gesprekken met Hooghart gevoerd zijn, ook zijn er afspraken gemaakt. Er is volgens Achaibersing, gesproken over de mogelijkheden voor een loonaanpassing. Hij haalde daarbij aan, dat de gesprekken de volgende week voortgezet zullen worden. “Wij hopen tot een vergelijk te kunnen komen, dat de staatshuishouding het kan dragen en dat er ook een verlichting voor de ambtenaren kan komen”, aldus Achaibersing.