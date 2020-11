Vanaf morgen traditionele activiteiten inzake Srefidensi

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BuZa), Albert Ramdin, heeft in een regeringsperconferentie, het feestelijke programma 25 november onafhankelijkheidsdag bekendgemaakt. In verband met 45 jaar staatskundige onafhankelijkheid, zullen er vanaf morgen traditionele activiteiten gehouden worden. Ramdin: “Morgen wordt de grondenrechtencommissie geïnstalleerd en tevens zal de beëdiging van de granman der Paramaccaners en Kwinti’s plaatsvinden.” Ramdin onthult verder, dat er ook een decoratieceremonie zal zijn. Vervolgens verklaart hij, dat er in verband met de onafhankelijkheid, vanaf morgen gasten uit verschillende landen ontvangen zullen worden op het ministerie.

Op zondag 22 november, vindt er een nationale gebedsdienst plaats op verschillende lokaliteiten. Op maandag 23 november, zal er een aanbieding van geloofsbrieven van de ambassadeur van Thailand zijn, tevens zal dit volgens de gebruikelijke protocollen en ceremoniën, in het paleis worden voltrokken. Ramdin stelt, dat de president van Guyana en zijn delegatie aanwezig zullen zijn. Echter zal de Franse delegatie op dinsdag 24 november arriveren. In een eerder overleg met Guyana, is er een agenda opgesteld waarbij er een bilaterale ontmoeting met de Surinaamse autoriteiten zal zijn. De president van Guyana zal deel uitmaken, van de bilaterale ontmoeting. De bilaterale ontmoeting vormt volgens Ramdin een strategisch platform voor coöperatie en beide presidenten zullen die voorzitten. Er wordt verwacht dat er in de marge van de vergadering, een tweetal overeenkomsten getekend zal worden, en ook om deze relatie formeel te kunnen bevestigen in de nieuwe structuur. Ramdin zegt vervolgens, dat de president van Guyana, een bezoek zal brengen aan Staatsolie. Later op de dag zullen er ontmoetingen met de ambassadeurs van Canada en Ghana plaatsvinden. Ook worden de ministers van buitenlandse zaken van Brazilië en Nederland op die dag verwacht. Ramdin zal met de ministers van binnenlandse zaken, een officieel programma afronden en een officiële bilaterale ontmoeting hebben. In de marge van de vergaderingen, zal ook een aantal overeenkomsten van technische samenwerking ondertekend worden met de minister van Binnenlandse Zaken van Brazilië. Op 25 november zullen de buitenlandse gasten verwelkomd worden door president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk in het Presidentieel Paleis. Er zal nadien een Buitengewone Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) gehouden worden. Bij deze gelegenheid zullen de voorzitter van DNA, Marinus Bee, de president en de president van Guyana het woord voeren. In de avond zal er met de buitenlandse gasten gedineerd worden, waarbij zij ook hun felicitaties kunnen uitbrengen.

Luchtruim

Ramdin maakt bekend, dat met ingang van maandag 23 november, het luchtruim partieel opengesteld zal worden, voor commerciële vluchten op de Mid-Atlantische route, Amsterdam-Paramaribo en vice versa en voor afgestemde regionale vluchten. De regionale vluchten betreffen: Aruba, Curaçao, indien hun luchtruim open is, Dominicaanse Republiek, Cuba en Miami. “Voor elke vlucht, en elke bestemming en afreisbestemming, zijn speciale protocollen in ontwikkeld, waaraan passagiers zich moeten houden, er is onder andere vereist, een negatieve PCR-test, die niet ouder mag zijn dan 72 tot 120 uur”, aldus Ramdin

COVID-19

Ramdin zegt voorts, dat de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, een rapportage heeft opgestuurd. “Wij hebben nog steeds een dalende trend van COVID-19 besmettingen, waarbij wij over een twee tot vier procent ‘positivity rate’, der besmettingsgraad praten”, aldus Ramdin. Momenteel hebben wij 22 actieve besmettingsgevallen en er worden voorbereidingen getroffen voor de opzet van een vaccinatiecampagne. De verwachting is dat het COVID-19 vaccin, in het eerste kwartaal van het jaar 2021, beschikbaar zal zijn. “Wij hopen dat dit gerealiseerd kan worden. Wij hebben verschillende relaties aangeknoopt met verschillende landen om na te gaan, op welke wijze wij zo snel mogelijk, ook kunnen beschikken over het COVID vaccin”, zegt Ramdin. Hij haalt daarbij enkele landen aan, namelijk India, China, Amerika en Nederland. Ramdin zegt, “Het hangt er vanaf, vanwaar wij het COVID vaccin kunnen krijgen en ook wordt er gekeken naar de kwaliteit en de effectiviteit van het vaccin.”

Ramdin maakt verder bekend, dat Ramadhin heeft opgemerkt dat de feesten weer toenemen. Hij roept de samenleving op om niet te feesten. “Ramadhin vindt dit onacceptabel, omdat wij niet covid vrij zijn en wij dit niet kunnen toelaten”, benadrukt Ramdin. Hij zegt verder, dat er een beroep is gedaan op de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, om de naleving en de handhaving van de afgekondigde maatregelen zo goed en sterk mogelijk aan te controleren.