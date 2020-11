De vakbondsleider bij het Overkoepelend Waterschap van het Multi-Purpose Corantijn Project, (OWMCP), Dayanand Dwarka, zei gisteren tijdens een bijeenkomst, dat de inzaai van rijst momenteel in gevaar is, omdat de derde pomp van het Wakay pompgemaal, ook uit gevallen is. Van de in totaal vier pompen, waren er eerder al twee uitgevallen, waardoor de bijna 1500 boeren, het met de resterende twee pompen moesten doen. Het Wakay pompgemaal moet ervoor zorgen, dat ruim 35.000 ha aan rijstvelden van water voorzien wordt. Dwarka zegt dat dit een groot probleem is, omdat de inzaaiperiode op 1 november is begonnen. De inzaaiperiode duurt tot eind december. Dwakra legt uit dat gezien de inzaaiperiode nu al gebrekkig geschiedt, de productie achteruit kan gaan. “Het Wakay pomgemaal is voor 80 procent verantwoordelijk voor de rijstsector in Nickerie. Daarom is het uitvallen van de pompen heel rampzalig voor de sector, vooral omdat irrigatiewater heel essentieel is. Alleen spoedig ingrijpen van de regering kan de rijstsector beschermen voor een ramp die landelijk enorme gevolgen zal hebben, vooral om het feit dat rijst de grote voedselvoorziening is voor de lokale bevolking”, zegt Dwarka.

Hij zegt, dat de regering spoedig goedkeuring moet geven, zodat er een bedrag van 500.000 euro vrijgemaakt kan worden voor het herstellen van de pompen in het pompgemaal. Volgens Dwarka zal het leed niet te overzien zijn, als de overgebleven pomp ook plotseling uitvalt. “De ramp zal dan compleet zijn.” Volgens Dwarka is de situatie voor de rijstboeren nijpend door het verhogen van de governmenttake en de koersstijging. Dwarka zegt, dat de nood momenteel zo hoog is, dat reparatie van de pompen niet meer uitgesteld kan worden. “Vanwege achterstallig onderhoud is het nu zover gekomen, dat de laatste pomp het nu anytime kan opgeven. Het is hoog tijd, dat er nu acties worden ondernomen, want dit is een heel groot gevaar voor de rijstboeren. Het enige wat ze nu zou kan redden, is neerslag. Neerslag zal bepalen of de slagvaardigheid van rijst niet in gevaar komt en of de overgebleven pomp in staat zal zijn goed werk te verrichten”, aldus Dwarka. Ook zegt hij, dat deze problemen bekend zijn bij de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Tot slot zei Dwarka, dat de OWMCP er aan wil gaan werken om zelfstandig te functioneren.

door Orsilia Dinge